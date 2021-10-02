https://ria.ru/20211002/kantsler-1752816308.html

Иларион заявил, что РПЦ надеется на развитие отношений России и ФРГ

Иларион заявил, что РПЦ надеется на развитие отношений России и ФРГ - РИА Новости, 02.10.2021

Иларион заявил, что РПЦ надеется на развитие отношений России и ФРГ

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T18:53

2021-10-02T18:53

2021-10-02T18:53

в мире

германия

ангела меркель

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

гельмут коль

хдс/хсс

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) надеется на развитие отношений и диалога России и Германии при новом канцлере последней.“Ангела Меркель умела балансировать между интересами Евросоюза и интересами собственной страны. Неслучайно даже в самые критические моменты она продолжала и никогда не прерывала диалог с российским президентом Владимиром Владимировичем Путиным, с которым, как я думаю, у них установились очень теплые и дружественные отношения. Будем надеяться, что и при следующем канцлере отношения между Россией и Германией будут поступательно развиваться”, - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.Ангела Меркель 29 сентября поздравила кандидата в канцлеры от социал-демократов Олафа Шольца с победой его партии на выборах в бундестаг.Митрополит Иларион отметил, что Меркель стала выдающимся политиком в новейшей истории Германии, встав в один ряд с Конрадом Аденауэром, Гельмутом Колем и другими видными политиками-мужчинами.

https://ria.ru/20211001/gaz-1752607573.html

германия

россия

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в мире, германия, ангела меркель, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, гельмут коль, хдс/хсс, россия