Иларион заявил, что РПЦ надеется на развитие отношений России и ФРГ
Митрополит Иларион: РПЦ надеется на развитие диалога России и ФРГ при новом канцлере
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) надеется на развитие отношений и диалога России и Германии при новом канцлере последней.
“Ангела Меркель умела балансировать между интересами Евросоюза и интересами собственной страны. Неслучайно даже в самые критические моменты она продолжала и никогда не прерывала диалог с российским президентом Владимиром Владимировичем Путиным, с которым, как я думаю, у них установились очень теплые и дружественные отношения. Будем надеяться, что и при следующем канцлере отношения между Россией и Германией будут поступательно развиваться”, - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.
Ангела Меркель 29 сентября поздравила кандидата в канцлеры от социал-демократов Олафа Шольца с победой его партии на выборах в бундестаг.
Митрополит Иларион отметил, что Меркель стала выдающимся политиком в новейшей истории Германии, встав в один ряд с Конрадом Аденауэром, Гельмутом Колем и другими видными политиками-мужчинами.