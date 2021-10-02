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Иларион заявил, что РПЦ надеется на развитие отношений России и ФРГ
Иларион заявил, что РПЦ надеется на развитие отношений России и ФРГ - РИА Новости, 02.10.2021
Иларион заявил, что РПЦ надеется на развитие отношений России и ФРГ
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T18:53
2021-10-02T18:53
в мире
германия
ангела меркель
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
гельмут коль
хдс/хсс
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) надеется на развитие отношений и диалога России и Германии при новом канцлере последней.“Ангела Меркель умела балансировать между интересами Евросоюза и интересами собственной страны. Неслучайно даже в самые критические моменты она продолжала и никогда не прерывала диалог с российским президентом Владимиром Владимировичем Путиным, с которым, как я думаю, у них установились очень теплые и дружественные отношения. Будем надеяться, что и при следующем канцлере отношения между Россией и Германией будут поступательно развиваться”, - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.Ангела Меркель 29 сентября поздравила кандидата в канцлеры от социал-демократов Олафа Шольца с победой его партии на выборах в бундестаг.Митрополит Иларион отметил, что Меркель стала выдающимся политиком в новейшей истории Германии, встав в один ряд с Конрадом Аденауэром, Гельмутом Колем и другими видными политиками-мужчинами.
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в мире, германия, ангела меркель, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, гельмут коль, хдс/хсс, россия
18:53 02.10.2021
 
Иларион заявил, что РПЦ надеется на развитие отношений России и ФРГ

Митрополит Иларион: РПЦ надеется на развитие диалога России и ФРГ при новом канцлере

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) надеется на развитие отношений и диалога России и Германии при новом канцлере последней.
Ангела Меркель умела балансировать между интересами Евросоюза и интересами собственной страны. Неслучайно даже в самые критические моменты она продолжала и никогда не прерывала диалог с российским президентом Владимиром Владимировичем Путиным, с которым, как я думаю, у них установились очень теплые и дружественные отношения. Будем надеяться, что и при следующем канцлере отношения между Россией и Германией будут поступательно развиваться”, - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.
Ангела Меркель 29 сентября поздравила кандидата в канцлеры от социал-демократов Олафа Шольца с победой его партии на выборах в бундестаг.
Митрополит Иларион отметил, что Меркель стала выдающимся политиком в новейшей истории Германии, встав в один ряд с Конрадом Аденауэром, Гельмутом Колем и другими видными политиками-мужчинами.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 09:22
В Германии план Меркель об отказе от российского газа сочли нереализуемым
 
В миреГерманияАнгела МеркельРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский ИларионГельмут КольХДС/ХССРоссия
 
 
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