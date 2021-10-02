https://ria.ru/20211002/ismailov-1752803916.html

Суд в Черногории направил Исмаилова в экстрадиционный изолятор

Суд в Черногории направил Исмаилова в экстрадиционный изолятор - РИА Новости, 02.10.2021

Суд в Черногории направил Исмаилова в экстрадиционный изолятор

Судья Высшего суда в Подгорице направил в экстрадиционный изолятор задержанного в Черногории предпринимателя Тельмана Исмаилова, защита задержанного... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:59

2021-10-02T15:59

2021-10-02T15:59

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БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Судья Высшего суда в Подгорице направил в экстрадиционный изолятор задержанного в Черногории предпринимателя Тельмана Исмаилова, защита задержанного категорически против его выдачи РФ, сообщает издание Vijesti.О задержании миллиардера Тельмана Исмаилова писали накануне местные СМИ со ссылкой на источники. В посольстве России говорили РИА Новости, что не получали официальной информации о задержании бывшего владельца Черкизовского рынка. По информации издания Vijesti, Исмаилов просил в Черногории политическое убежище из-за якобы имевших место гонений в России, "поэтому его выдача РФ будет под вопросом".Портал издания Vijesti информирует в субботу, что судья Высшего суда в Подгорице Владимир Новович постановил направить Исмаилова в экстрадиционный изолятор для дальнейшей выдачи России.Адвокат Исмаилова Милош Вуксанович прокомментировал это решение, назвав бизнесмена "школьным примером политических и экономических гонений со стороны РФ, о чем подготовлена объемная документация, которая будет подана в процессе по запросу на политическое убежище". "Факт запроса на убежище исключает опасность бегства, на которой настаивают в решении о помещении под стражу", - заявил порталу защитник.Глава комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич сказал в субботу РИА Новости, что полиция республики в пятницу, в день МВД страны, задержала разыскиваемого Россией бывшего банкира с инициалами И.Ч., которым, по данным ряда СМИ, является экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По словам парламентария, полиция и прокуратура должны начать обстоятельное расследование, "кто этим господам все это время обеспечивал здесь поддержку и логистику и гарантировал их безопасность, потому что и один, и другой, особенно Исмаилов, воспринимаются как те, кто имел хорошие отношения с бывшим премьером, а ныне президентом Мило Джукановичем".В 2009 году черногорские СМИ писали, что одним из гостей принадлежащего Исмаилову отельного комплекса Mardan Palace в турецкой Анталье был занимавший тогда пост черногорского премьера Джуканович, лидер правившей страной 30 лет Демократической партии социалистов. Сообщалось также, что сын предпринимателя Алекпер Исмаилов в 2018 году якобы приобрел половину акций компании Casino Avala в одноименном отеле в Будве. Источники издания Vijesti рассказали, что к настоящему времени семья Исмаилова передала этот актив не указанной третьей стороне.Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html

https://realty.ria.ru/20210326/ismailov-1602927280.html

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в мире, подгорица (город), азербайджан, черногория, тельман исмаилов