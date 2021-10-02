https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html

Адвокат раскрыла подробности задержания Тельмана Исмаилова в Черногории

Адвокат раскрыла подробности задержания Тельмана Исмаилова в Черногории - РИА Новости, 02.10.2021

Адвокат раскрыла подробности задержания Тельмана Исмаилова в Черногории

Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали после подачи прошения о предоставлении в Черногории политического убежища, рассказала РИА Новости РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:15

2021-10-02T15:15

2021-10-02T15:54

черногория

тельман исмаилов

подгорица (город)

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752792552_0:75:1755:1062_1920x0_80_0_0_8a7777871740def59742bc406532cca4.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали после подачи прошения о предоставлении в Черногории политического убежища, рассказала РИА Новости его адвокат Марина Русакова."Именно на этом основании местные адвокаты обжаловали сегодняшнее решение (об аресте. — Прим. ред.), считая его незаконным и необоснованным", — сказала собеседница агентства.Высший суд в Подгорице направил предпринимателя в экстрадиционный изолятор. Защита выступает категорически против его выдачи российским властям.Адвокат Исмаилова Милош Вуксанович прокомментировал это решение, назвав ситуацию "примером политических и экономических гонений". По его словам, юристы в запросе на убежище подадут "объемную документацию", а сам факт такого прошения исключает опасность бегства, которой обосновано решение суда об аресте.Председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич ранее заявил РИА Новости, что информацию о связях бизнесмена с экс-президентом Мило Джукановичем будут проверять.Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Его закрыли после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.Местные СМИ также писали, что сын предпринимателя Алекпер Исмаилов в 2018 году приобрел половину акций компании Casino Avala в одноименном отеле в Будве. Однако источники Vijesti рассказали, что его семья уже передала этот актив неуказанной третьей стороне.

https://ria.ru/20211002/chernogoriya-1752791534.html

https://realty.ria.ru/20210326/ismailov-1602927280.html

черногория

подгорица (город)

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, тельман исмаилов, подгорица (город), азербайджан