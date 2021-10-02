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Суд Подгорицы оставил под стражей Тельмана Исмаилова
Суд Подгорицы оставил под стражей Тельмана Исмаилова - РИА Новости, 02.10.2021
Суд Подгорицы оставил под стражей Тельмана Исмаилова
Бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, защита обжаловала его арест, сообщила РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:02
2021-10-02T20:33
подгорица (город)
черногория
тельман исмаилов
азербайджан
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, защита обжаловала его арест, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Русакова."Сегодня решением суда он (Исмаилов) оставлен под стражей, местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не ранее, чем через месяц будет решаться вопрос выдавать его российской стороне или нет",- сказала собеседница агентства.Накануне стало известно о его задержании в Черногории.О задержании миллиардера из Азербайджана Тельмана Исмаилова писали накануне местные СМИ.Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.
https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html
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подгорица (город)
черногория
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подгорица (город), черногория, тельман исмаилов, азербайджан
15:02 02.10.2021 (обновлено: 20:33 02.10.2021)
 
Суд Подгорицы оставил под стражей Тельмана Исмаилова

Суд Подгорицы оставил под стражей экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТельман Исмаилов
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, защита обжаловала его арест, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Русакова.
"Сегодня решением суда он (Исмаилов) оставлен под стражей, местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не ранее, чем через месяц будет решаться вопрос выдавать его российской стороне или нет",- сказала собеседница агентства.
Накануне стало известно о его задержании в Черногории.
Президент группы АСТ Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 15:15
Адвокат раскрыла подробности задержания Тельмана Исмаилова в Черногории
О задержании миллиардера из Азербайджана Тельмана Исмаилова писали накануне местные СМИ.
Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 20:52
СК расследует дело по обвинению Исмаилова в организации двух убийств
 
Подгорица (город)ЧерногорияТельман ИсмаиловАзербайджан
 
 
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