https://ria.ru/20211002/ismailov-1752798033.html

Суд Подгорицы оставил под стражей Тельмана Исмаилова

Суд Подгорицы оставил под стражей Тельмана Исмаилова - РИА Новости, 02.10.2021

Суд Подгорицы оставил под стражей Тельмана Исмаилова

Бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, защита обжаловала его арест, сообщила РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:02

2021-10-02T15:02

2021-10-02T20:33

подгорица (город)

черногория

тельман исмаилов

азербайджан

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, защита обжаловала его арест, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Русакова."Сегодня решением суда он (Исмаилов) оставлен под стражей, местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не ранее, чем через месяц будет решаться вопрос выдавать его российской стороне или нет",- сказала собеседница агентства.Накануне стало известно о его задержании в Черногории.О задержании миллиардера из Азербайджана Тельмана Исмаилова писали накануне местные СМИ.Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html

https://ria.ru/20211001/ismailov-1752745403.html

подгорица (город)

черногория

азербайджан

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подгорица (город), черногория, тельман исмаилов, азербайджан