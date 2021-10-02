https://ria.ru/20211002/ismailov-1752790408.html

Тельман Исмаилов просил политического убежища в Черногории, сообщили СМИ

Тельман Исмаилов просил политического убежища в Черногории, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.10.2021

Тельман Исмаилов просил политического убежища в Черногории, сообщили СМИ

Предприниматель Тельман Исмаилов ранее просил политического убежища в Черногории, передает портал издания Vijesti. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T13:07

2021-10-02T13:07

2021-10-02T14:44

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БЕЛГРАД, 2 окт — РИА Новости. Предприниматель Тельман Исмаилов ранее просил политического убежища в Черногории, передает портал издания Vijesti.Ранее сообщалось, что экс-владельца Черкизовского рынка в Москве задержали в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией. В посольстве РИА Новости указали, что не получали официальной информации о нахождении Исмаилова."По данным источников в сфере безопасности, Исмаилов просил в Черногории убежища из-за якобы политических гонений в России. Поэтому его выдача России будет под вопросом", — сообщил местный ресурс.Председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич заявил РИА Новости, что информацию о связях бизнесмена с экс-президентом Мило Джукановичем будут проверять. "Согласно своим законным полномочиям, я запросил информацию в отношении пребывания Исмаилова в Черногории и о том, получал ли он в этом помощь бывшего режима и почему его задержание проведено только сейчас, если ордер Интерпола выдан уже довольно давно", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что сын предпринимателя Алекпер Исмаилов в 2018 году приобрел половину акций компании Casino Avala в одноименном отеле в Будве. Однако источники Vijesti рассказали, что его семья уже передала этот актив неуказанной третьей стороне.Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Его закрыли после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

https://realty.ria.ru/20210326/ismailov-1602927280.html

https://ria.ru/20210324/russo-1602616185.html

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в мире, подгорица (город), черногория, тельман исмаилов, россия