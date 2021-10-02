13:07 02.10.2021 (обновлено: 14:44 02.10.2021)
Тельман Исмаилов просил политического убежища в Черногории, сообщили СМИ
Vijesti: Тельман Исмаилов просил политического убежища в Черногории
БЕЛГРАД, 2 окт — РИА Новости. Предприниматель Тельман Исмаилов ранее просил политического убежища в Черногории, передает портал издания Vijesti.
Ранее сообщалось, что экс-владельца Черкизовского рынка в Москве задержали в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией. В посольстве РИА Новости указали, что не получали официальной информации о нахождении Исмаилова.
"По данным источников в сфере безопасности, Исмаилов просил в Черногории убежища из-за якобы политических гонений в России. Поэтому его выдача России будет под вопросом", — сообщил местный ресурс.
Председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич заявил РИА Новости, что информацию о связях бизнесмена с экс-президентом Мило Джукановичем будут проверять.
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"Согласно своим законным полномочиям, я запросил информацию в отношении пребывания Исмаилова в Черногории и о том, получал ли он в этом помощь бывшего режима и почему его задержание проведено только сейчас, если ордер Интерпола выдан уже довольно давно", — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что сын предпринимателя Алекпер Исмаилов в 2018 году приобрел половину акций компании Casino Avala в одноименном отеле в Будве. Однако источники Vijesti рассказали, что его семья уже передала этот актив неуказанной третьей стороне.
Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Его закрыли после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.
Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.