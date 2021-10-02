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В Госдуме оценили заявление, что Саакашвили действует в интересах России

В Госдуме оценили заявление, что Саакашвили действует в интересах России - РИА Новости, 02.10.2021

В Госдуме оценили заявление, что Саакашвили действует в интересах России

Заявления в руководстве Грузии, что вернувшийся в страну бывший президент Михаил Саакашвили действует в интересах России, связан с прозападным курсом грузинских РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T20:26

2021-10-02T20:26

2021-10-02T20:26

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сша

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россия

ираклий кобахидзе

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заявления в руководстве Грузии, что вернувшийся в страну бывший президент Михаил Саакашвили действует в интересах России, связан с прозападным курсом грузинских властей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.В субботу глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный накануне в Тбилиси Саакашвили якобы действует в интересах России, как и во время своего руководства страной."Причина подобного освещения возвращения Саакашвили в Грузию проста. Нынешнее руководство страны ведет абсолютно прозападный курс и вполне устраивает США. А "мишисты" (сторонники Саакашвили – ред.) нужны Вашингтону лишь для того, чтобы держать грузинские власти на коротком поводке. Саакашвили этого, конечно же, мало", - прокомментировала Панина высказывание Кобахидзе.Депутат добавила, что Саакашвили решил повторить "спектакль" с депортацией в Грузии подобно тому, как это произошло четыре года назад на Украине, где политика депортировали в Польшу и лишили украинского гражданства. По ее словам, в этот раз Саакашвили "тоже, видимо, надеется легко отделаться". "Нынешний демарш Саакашвили является, видимо, его личной инициативой. Бывший диктатор не может жить без власти, ему мало читать лекции в американских университетах за миллионные гонорары. Жажда власти и кидает его во все новые и новые авантюры", - заявила Панина.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.

https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752800517.html

https://ria.ru/20211002/bron-1752818552.html

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сша

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в мире, грузия, сша, михаил саакашвили, госдума рф, ираклий гарибашвили, россия, ираклий кобахидзе