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В Госдуме оценили заявление, что Саакашвили действует в интересах России
В Госдуме оценили заявление, что Саакашвили действует в интересах России - РИА Новости, 02.10.2021
В Госдуме оценили заявление, что Саакашвили действует в интересах России
Заявления в руководстве Грузии, что вернувшийся в страну бывший президент Михаил Саакашвили действует в интересах России, связан с прозападным курсом грузинских РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T20:26
2021-10-02T20:26
в мире
грузия
сша
михаил саакашвили
госдума рф
ираклий гарибашвили
россия
ираклий кобахидзе
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заявления в руководстве Грузии, что вернувшийся в страну бывший президент Михаил Саакашвили действует в интересах России, связан с прозападным курсом грузинских властей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.В субботу глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный накануне в Тбилиси Саакашвили якобы действует в интересах России, как и во время своего руководства страной."Причина подобного освещения возвращения Саакашвили в Грузию проста. Нынешнее руководство страны ведет абсолютно прозападный курс и вполне устраивает США. А "мишисты" (сторонники Саакашвили – ред.) нужны Вашингтону лишь для того, чтобы держать грузинские власти на коротком поводке. Саакашвили этого, конечно же, мало", - прокомментировала Панина высказывание Кобахидзе.Депутат добавила, что Саакашвили решил повторить "спектакль" с депортацией в Грузии подобно тому, как это произошло четыре года назад на Украине, где политика депортировали в Польшу и лишили украинского гражданства. По ее словам, в этот раз Саакашвили "тоже, видимо, надеется легко отделаться". "Нынешний демарш Саакашвили является, видимо, его личной инициативой. Бывший диктатор не может жить без власти, ему мало читать лекции в американских университетах за миллионные гонорары. Жажда власти и кидает его во все новые и новые авантюры", - заявила Панина.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752800517.html
https://ria.ru/20211002/bron-1752818552.html
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в мире, грузия, сша, михаил саакашвили, госдума рф, ираклий гарибашвили, россия, ираклий кобахидзе
20:26 02.10.2021
 
В Госдуме оценили заявление, что Саакашвили действует в интересах России

Депутат Панина назвала причину заявлений о действиях Саакашвили в "интересах" России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заявления в руководстве Грузии, что вернувшийся в страну бывший президент Михаил Саакашвили действует в интересах России, связан с прозападным курсом грузинских властей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
В субботу глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный накануне в Тбилиси Саакашвили якобы действует в интересах России, как и во время своего руководства страной.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 15:29
На странице Саакашвили в Facebook продолжают появляться новые посты
"Причина подобного освещения возвращения Саакашвили в Грузию проста. Нынешнее руководство страны ведет абсолютно прозападный курс и вполне устраивает США. А "мишисты" (сторонники Саакашвили – ред.) нужны Вашингтону лишь для того, чтобы держать грузинские власти на коротком поводке. Саакашвили этого, конечно же, мало", - прокомментировала Панина высказывание Кобахидзе.
Депутат добавила, что Саакашвили решил повторить "спектакль" с депортацией в Грузии подобно тому, как это произошло четыре года назад на Украине, где политика депортировали в Польшу и лишили украинского гражданства. По ее словам, в этот раз Саакашвили "тоже, видимо, надеется легко отделаться". "Нынешний демарш Саакашвили является, видимо, его личной инициативой. Бывший диктатор не может жить без власти, ему мало читать лекции в американских университетах за миллионные гонорары. Жажда власти и кидает его во все новые и новые авантюры", - заявила Панина.
В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 19:27
Забронированное Саакашвили место на рейсе Киев — Тбилиси осталось свободным
 
В миреГрузияСШАМихаил СаакашвилиГосдума РФИраклий ГарибашвилиРоссияИраклий Кобахидзе
 
 
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