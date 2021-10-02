13:44 02.10.2021 (обновлено: 14:00 02.10.2021)
МИД Украины заявил о невмешательстве во внутренние дела Грузии
МИД Украины потребовал посещение задержанного в Грузии Саакашвили консулом
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины приняло временного поверенного в делах Грузии Сандро Топурию и получило от него пояснения относительно обстоятельств задержания экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, во внешнеполитическом ведомстве затребовали встречу украинского консула с Саакашвили, сообщила пресс-служба МИД.
"Второго октября в министерство иностранных дел был приглашен временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия. Дипломат сообщил об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Саакашвили, инкриминируемые ему статьи грузинского уголовного кодекса. Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи", - говорится в сообщении на сайте МИД.
На встрече с грузинским дипломатом представители МИД Украины подтвердили принципиальную позицию Киева о невмешательстве во внутренние дела Грузии.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отмечало, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.