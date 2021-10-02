https://ria.ru/20211002/gruziya-1752793350.html

МИД Украины заявил о невмешательстве во внутренние дела Грузии

МИД Украины заявил о невмешательстве во внутренние дела Грузии - РИА Новости, 02.10.2021

МИД Украины заявил о невмешательстве во внутренние дела Грузии

Министерство иностранных дел Украины приняло временного поверенного в делах Грузии Сандро Топурию и получило от него пояснения относительно обстоятельств... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T13:44

2021-10-02T13:44

2021-10-02T14:00

в мире

украина

грузия

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730136780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b0f6bc04398a5850b77782611409ba9.jpg

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины приняло временного поверенного в делах Грузии Сандро Топурию и получило от него пояснения относительно обстоятельств задержания экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, во внешнеполитическом ведомстве затребовали встречу украинского консула с Саакашвили, сообщила пресс-служба МИД."Второго октября в министерство иностранных дел был приглашен временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия. Дипломат сообщил об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Саакашвили, инкриминируемые ему статьи грузинского уголовного кодекса. Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи", - говорится в сообщении на сайте МИД.На встрече с грузинским дипломатом представители МИД Украины подтвердили принципиальную позицию Киева о невмешательстве во внутренние дела Грузии.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отмечало, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.

https://ria.ru/20211002/mishiko-1752774831.html

украина

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, грузия, мид украины