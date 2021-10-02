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МИД Украины заявил о невмешательстве во внутренние дела Грузии
МИД Украины заявил о невмешательстве во внутренние дела Грузии - РИА Новости, 02.10.2021
МИД Украины заявил о невмешательстве во внутренние дела Грузии
Министерство иностранных дел Украины приняло временного поверенного в делах Грузии Сандро Топурию и получило от него пояснения относительно обстоятельств... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:44
2021-10-02T14:00
в мире
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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины приняло временного поверенного в делах Грузии Сандро Топурию и получило от него пояснения относительно обстоятельств задержания экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, во внешнеполитическом ведомстве затребовали встречу украинского консула с Саакашвили, сообщила пресс-служба МИД."Второго октября в министерство иностранных дел был приглашен временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия. Дипломат сообщил об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Саакашвили, инкриминируемые ему статьи грузинского уголовного кодекса. Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи", - говорится в сообщении на сайте МИД.На встрече с грузинским дипломатом представители МИД Украины подтвердили принципиальную позицию Киева о невмешательстве во внутренние дела Грузии.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отмечало, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
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в мире, украина, грузия, мид украины
13:44 02.10.2021 (обновлено: 14:00 02.10.2021)
 
МИД Украины заявил о невмешательстве во внутренние дела Грузии

МИД Украины потребовал посещение задержанного в Грузии Саакашвили консулом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве.
Здание министерства иностранных дел в Киеве. - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины приняло временного поверенного в делах Грузии Сандро Топурию и получило от него пояснения относительно обстоятельств задержания экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, во внешнеполитическом ведомстве затребовали встречу украинского консула с Саакашвили, сообщила пресс-служба МИД.
"Второго октября в министерство иностранных дел был приглашен временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия. Дипломат сообщил об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Саакашвили, инкриминируемые ему статьи грузинского уголовного кодекса. Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи", - говорится в сообщении на сайте МИД.
На встрече с грузинским дипломатом представители МИД Украины подтвердили принципиальную позицию Киева о невмешательстве во внутренние дела Грузии.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отмечало, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 11:52
Вместо революции — решетка. Ради чего Саакашвили рискнул свободой
 
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