https://ria.ru/20211002/gruziya-1752786943.html

В офисе Зеленского заявили, что Украина должна забрать Саакашвили из Грузии

В офисе Зеленского заявили, что Украина должна забрать Саакашвили из Грузии - РИА Новости, 02.10.2021

В офисе Зеленского заявили, что Украина должна забрать Саакашвили из Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с задержанием в Тбилиси имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T12:29

2021-10-02T12:29

2021-10-02T12:29

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КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с задержанием в Тбилиси имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, указав, что украинская сторона "должна забрать" своего гражданина."Ожидаем понятного ответа от органов Грузии и будем принимать решения после консультаций на уровне министров иностранных дел, сейчас наш МИД занимается этим. Президент все время держит на контроле эту ситуацию. Он (Саакашвили – ред.) гражданин Украины, и мы должны забрать своего гражданина", - заявил Подоляк в комментарии изданию "Вести", видео которого опубликовано в Telegram издания.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отмечало, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.

https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752783746.html

https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752781697.html

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в мире, украина, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, владимир зеленский, ираклий гарибашвили