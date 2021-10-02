В офисе Зеленского заявили, что Украина должна забрать Саакашвили из Грузии
Офис Зеленского о Саакашвили: он гражданин Украины, мы должны забрать его из Грузии
© REUTERS / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с задержанием в Тбилиси имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, указав, что украинская сторона "должна забрать" своего гражданина.
"Ожидаем понятного ответа от органов Грузии и будем принимать решения после консультаций на уровне министров иностранных дел, сейчас наш МИД занимается этим. Президент все время держит на контроле эту ситуацию. Он (Саакашвили – ред.) гражданин Украины, и мы должны забрать своего гражданина", - заявил Подоляк в комментарии изданию "Вести", видео которого опубликовано в Telegram издания.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отмечало, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.