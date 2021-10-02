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Москвичей ждет "барическая гора"
Москвичей ждет "барическая гора"
Москвичей ждет "барическая гора"
Господствующий на европейской части России обширный антициклон в ближайшее время усилится, что приведет к возникновению "барической горы" в Москве, сообщил... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:31
2021-10-02T18:51
общество
москва
центр "фобос"
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Господствующий на европейской части России обширный антициклон в ближайшее время усилится, что приведет к возникновению "барической горы" в Москве, сообщил центр "Фобос".Сегодня утром в столице обновился суточный рекорд атмосферного давления: столбик барометра достиг отметки 762,8 миллиметра."В последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели", — говорится в публикации на сайте центра.В понедельник и вторник показатели достигнут 768 миллиметров, что на 20-22 единицы выше нормы."Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров", — пояснили специалисты.Синоптики призвали готовиться к серии из пяти рекордов высокого атмосферного давления. Ослабляться антициклон начнет лишь в среду, 6 октября.
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общество, москва, центр "фобос", россия
17:31 02.10.2021 (обновлено: 18:51 02.10.2021)
 
Москвичей предупредили о "барической горе"

Синоптики центра "Фобос" предупредили о "барической горе" в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗолотая осень в Кусково
Золотая осень в Кусково - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Господствующий на европейской части России обширный антициклон в ближайшее время усилится, что приведет к возникновению "барической горы" в Москве, сообщил центр "Фобос".
Сегодня утром в столице обновился суточный рекорд атмосферного давления: столбик барометра достиг отметки 762,8 миллиметра.
"В последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели", — говорится в публикации на сайте центра.
В понедельник и вторник показатели достигнут 768 миллиметров, что на 20-22 единицы выше нормы.
"Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров", — пояснили специалисты.
Синоптики призвали готовиться к серии из пяти рекордов высокого атмосферного давления. Ослабляться антициклон начнет лишь в среду, 6 октября.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Россия
 
 
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