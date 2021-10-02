https://ria.ru/20211002/gora-1752810682.html

Москвичей ждет "барическая гора"

Москвичей ждет "барическая гора"

Москвичей ждет "барическая гора"

Господствующий на европейской части России обширный антициклон в ближайшее время усилится, что приведет к возникновению "барической горы" в Москве, сообщил... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T17:31

2021-10-02T17:31

2021-10-02T18:51

общество

москва

центр "фобос"

россия

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Господствующий на европейской части России обширный антициклон в ближайшее время усилится, что приведет к возникновению "барической горы" в Москве, сообщил центр "Фобос".Сегодня утром в столице обновился суточный рекорд атмосферного давления: столбик барометра достиг отметки 762,8 миллиметра."В последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели", — говорится в публикации на сайте центра.В понедельник и вторник показатели достигнут 768 миллиметров, что на 20-22 единицы выше нормы."Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров", — пояснили специалисты.Синоптики призвали готовиться к серии из пяти рекордов высокого атмосферного давления. Ослабляться антициклон начнет лишь в среду, 6 октября.

https://ria.ru/20210930/oktyabr-1752448473.html

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общество, москва, центр "фобос", россия