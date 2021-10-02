https://ria.ru/20211002/gaza-1752792004.html
Два жителя сектора Газа пытались попасть в Израиль с мешком гранат
Два жителя сектора Газа пытались попасть в Израиль с мешком гранат - РИА Новости, 02.10.2021
Два жителя сектора Газа пытались попасть в Израиль с мешком гранат
Израильские военнослужащие задержали двух жителей сектора Газа при попытке перейти на территорию еврейского государства, у них изъяты гранаты, сообщила... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:27
2021-10-02T13:27
2021-10-02T13:27
в мире
израиль
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Израильские военнослужащие задержали двух жителей сектора Газа при попытке перейти на территорию еврейского государства, у них изъяты гранаты, сообщила пресс-служба армии Израиля."Сегодня утром военнослужащие ЦАХАЛ арестовали двух подозреваемых, которые пытались перейти через пограничное заграждение из сектора Газа на территорию Израиля. У подозреваемых изъят мешок с гранатами", - говорится в сообщении военных.Задержанные доставлены на допрос в службы безопасности.
https://ria.ru/20210926/izrail-1751864976.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_78196decd6475ad384cb39615d89c675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, армия обороны израиля
Два жителя сектора Газа пытались попасть в Израиль с мешком гранат
Двух жителей сектора Газа задержали при попытке попасть в Израиль с мешком гранат