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Два жителя сектора Газа пытались попасть в Израиль с мешком гранат

Два жителя сектора Газа пытались попасть в Израиль с мешком гранат - РИА Новости, 02.10.2021

Два жителя сектора Газа пытались попасть в Израиль с мешком гранат

Израильские военнослужащие задержали двух жителей сектора Газа при попытке перейти на территорию еврейского государства, у них изъяты гранаты, сообщила... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T13:27

2021-10-02T13:27

2021-10-02T13:27

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армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Израильские военнослужащие задержали двух жителей сектора Газа при попытке перейти на территорию еврейского государства, у них изъяты гранаты, сообщила пресс-служба армии Израиля."Сегодня утром военнослужащие ЦАХАЛ арестовали двух подозреваемых, которые пытались перейти через пограничное заграждение из сектора Газа на территорию Израиля. У подозреваемых изъят мешок с гранатами", - говорится в сообщении военных.Задержанные доставлены на допрос в службы безопасности.

https://ria.ru/20210926/izrail-1751864976.html

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в мире, израиль, армия обороны израиля