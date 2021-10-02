https://ria.ru/20211002/gaz-1752807733.html

Британцы резко высказались о Евросоюзе из-за рекордного роста цен на газ

Британцы резко высказались о Евросоюзе из-за рекордного роста цен на газ

Британцы резко высказались о Евросоюзе из-за рекордного роста цен на газ

Читатели британского издания Daily Express прокомментировали прогнозы аналитиков о том, что Россия может получить "огромную власть" над экономикой Евросоюза... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:53

2021-10-02T16:53

2021-10-02T17:49

экономика

москва

дмитрий песков

евросоюз

газпром

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express прокомментировали прогнозы аналитиков о том, что Россия может получить "огромную власть" над экономикой Евросоюза из-за энергетического кризиса. Многие посчитали, что нынешняя ситуация стала итогом недоброжелательного поведения в отношениях с Москвой."ЕС продал душу России, полагаясь на их газ. Теперь они могут легко выиграть войну, просто его отключив. Вот почему мы не должны лишать возможности производить электроэнергию из угля, которого у нас достаточно. Если будет еще одна война, не дай бог, глобальное потепление станет наименьшей из наших проблем", — выразил мнение пользователь с ником Birdmaniw."Их постоянно предупреждали об этой проблеме, но они предпочли проигнорировать ее", — отметил Sdemnips."Именно поэтому многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились так, как подобает относиться к лидеру самой большой страны в мире. Эти постоянные разговоры о войне с Россией уже давно устарели и звучат по-детски. Как будто Запад отчаянно жаждет новой войны!" — возмутилась K69tie."Причина нынешней газовой проблемы — бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу "Северного потока — 2", поэтому вина за рост цен на газ лежит на них", — считает FoxyStar."Цена на природный газ выросла, Россия следует ценам на рынке, а ЕС винит в этом всех вокруг, кроме себя", — подытожили читатели.В последние недели цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а уже в конце сентября она почти достигла отметки в 1200 долларов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.

https://ria.ru/20211001/gaz-1752758887.html

https://ria.ru/20211002/ukraina-1752792839.html

https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html

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экономика, москва, дмитрий песков, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия