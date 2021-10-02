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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде не повредил несущие конструкции
Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде не повредил несущие конструкции - РИА Новости, 02.10.2021
Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде не повредил несущие конструкции
Несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде, где произошел хлопок газа, не нарушены, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T09:18
2021-10-02T09:18
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде, где произошел хлопок газа, не нарушены, сообщает пресс-служба правительства региона.Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного, пострадали 2 человека, детей среди пострадавших нет, погибших нет. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Возгорания не произошло. По данным регионального минздрава, пострадавшие - мужчина 50 лет и женщина 50 лет, оба доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. У женщины – 95% ожогов тела, у мужчины – 35%, оба находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."Предварительно в результате происшествия несущие конструкции не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Загорания нет. Эвакуировано 100 человек. На месте работают 75 человек, 24 единицы техники", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву принять меры по временному размещению эвакуированных жителей дома. "В первую очередь людям, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, необходимо предоставить помещение, где они смогут разместиться, а также горячий чай и питание. Профильные ведомства правительства Нижегородской области также оперативно подключатся к оказанию помощи пострадавшим", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в пункте временного размещения для эвакуированных из дома на улице Гайдара, 18 силами городской больницы №40 организована работа выездной медицинской бригады.
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин
09:18 02.10.2021
 
Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде не повредил несущие конструкции

Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде на улице Гайдара не повредил несущие конструкции

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде, где произошел хлопок газа, не нарушены, сообщает пресс-служба правительства региона.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного, пострадали 2 человека, детей среди пострадавших нет, погибших нет. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Возгорания не произошло. По данным регионального минздрава, пострадавшие - мужчина 50 лет и женщина 50 лет, оба доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. У женщины – 95% ожогов тела, у мужчины – 35%, оба находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Предварительно в результате происшествия несущие конструкции не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Загорания нет. Эвакуировано 100 человек. На месте работают 75 человек, 24 единицы техники", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву принять меры по временному размещению эвакуированных жителей дома. "В первую очередь людям, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, необходимо предоставить помещение, где они смогут разместиться, а также горячий чай и питание. Профильные ведомства правительства Нижегородской области также оперативно подключатся к оказанию помощи пострадавшим", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в пункте временного размещения для эвакуированных из дома на улице Гайдара, 18 силами городской больницы №40 организована работа выездной медицинской бригады.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 08:59
Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде доставили в ожоговый центр
 
ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородГлеб Никитин
 
 
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