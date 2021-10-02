https://ria.ru/20211002/gaz-1752765340.html

В Киеве пришли в ужас: "Газпром" одним контрактом разрушил Украину

В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину - РИА Новости, 02.10.2021

В Киеве пришли в ужас: "Газпром" одним контрактом разрушил Украину

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в Telegram, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T05:23

2021-10-02T05:23

2021-10-02T05:55

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в Telegram, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны.Парламентарий высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно "спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы", которая, по словам Кивы, приносила Киеву ежегодно около трех миллиардов долларов.С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию (с помощью "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию.Комментируя это соглашение МИД Украины заявил, что разочарован решением Будапешта. В Киеве заявили, что сделка наносит ущерб венгерско-украинским отношениям. Также власти этой страны пообещали обратиться в Европейскую комиссию из-за газовых контрактов с Россией.

https://ria.ru/20211002/razdel-1752764040.html

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в мире, будапешт, украина, венгрия, мид украины, газпром, турецкий поток, илья кива, россия