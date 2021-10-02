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В Киеве пришли в ужас: "Газпром" одним контрактом разрушил Украину
В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину - РИА Новости, 02.10.2021
В Киеве пришли в ужас: "Газпром" одним контрактом разрушил Украину
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в Telegram, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T05:23
2021-10-02T05:55
в мире
будапешт
украина
венгрия
мид украины
газпром
турецкий поток
илья кива
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в Telegram, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны.Парламентарий высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно "спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы", которая, по словам Кивы, приносила Киеву ежегодно около трех миллиардов долларов.С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию (с помощью "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию.Комментируя это соглашение МИД Украины заявил, что разочарован решением Будапешта. В Киеве заявили, что сделка наносит ущерб венгерско-украинским отношениям. Также власти этой страны пообещали обратиться в Европейскую комиссию из-за газовых контрактов с Россией.
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в мире, будапешт, украина, венгрия, мид украины, газпром, турецкий поток, илья кива, россия
05:23 02.10.2021 (обновлено: 05:55 02.10.2021)
 
В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину

Депутат Рады Кива: поставки российского газа в Венгрию приведут к развалу Украины

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в Telegram, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны.
"Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны… Российский "Газпром" сегодня начал поставки газа в Венгрию через газопровод "Балканский поток", который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти", — написал Кива.
Парламентарий высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно "спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы", которая, по словам Кивы, приносила Киеву ежегодно около трех миллиардов долларов.
"Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана", — заключил Кива.
С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию (с помощью "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию.
Комментируя это соглашение МИД Украины заявил, что разочарован решением Будапешта. В Киеве заявили, что сделка наносит ущерб венгерско-украинским отношениям. Также власти этой страны пообещали обратиться в Европейскую комиссию из-за газовых контрактов с Россией.
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В миреБудапештУкраинаВенгрияМИД УкраиныГазпромТурецкий потокИлья КиваРоссия
 
 
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