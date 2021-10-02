Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/gaz-1752763656.html
Украина призналась в газовой наркомании
На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману" - РИА Новости, 02.10.2021
Украина призналась в газовой наркомании
Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что его страна страдает "газовой наркоманией". Об этом он высказался в статье для портала... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T03:43
2021-10-02T05:13
в мире
будапешт
украина
венгрия
австрия
сербия
газпром
юрий романенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что его страна страдает "газовой наркоманией". Об этом он высказался в статье для портала "Гордон", комментируя ситуацию с контрактом на поставки газа из России в Венгрию.Эксперт утверждает, что Будапешт преподал Киеву "прагматичный" урок, выбрав в качестве транзитных стран Сербиюии Австрию.Он также высмеял заявления украинских властей о том, что Венгрия якобы должна получать голубое топливо именно через их ГТС."Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет", — сыронизировал обозреватель.Романенко выразил мнение, что его страну ожидает болезненный этап "ломки и отрезвления", так как Украине "никто и ничего не должен лишь по праву существования". Публицист уверен, что больше всего государству вредит его же коллективная глупость."Эти токсичные фантазии придется отбросить вместе с привычкой жить на халяву", — написал Романенко.С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию (с помощью "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию.Комментируя это соглашение МИД Украины заявил, что разочарован решением Будапешта. В Киеве заявили, что сделка наносит ущерб венгерско-украинским отношениям. Также власти этой страны пообещали обратиться в Европейскую комиссию из-за газовых контрактов с Россией.
https://ria.ru/20210930/gaz-1752577582.html
https://ria.ru/20210929/gaz-1752246693.html
будапешт
украина
венгрия
австрия
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_676aed80dcd3a61e324219ecd0e223ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, будапешт, украина, венгрия, австрия, сербия, газпром, юрий романенко, турецкий поток, россия
03:43 02.10.2021 (обновлено: 05:13 02.10.2021)
 
На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"

Обозреватель Романенко: Украина ведет себя как газовый наркоман, которому преподали урок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что его страна страдает "газовой наркоманией". Об этом он высказался в статье для портала "Гордон", комментируя ситуацию с контрактом на поставки газа из России в Венгрию.
Эксперт утверждает, что Будапешт преподал Киеву "прагматичный" урок, выбрав в качестве транзитных стран Сербиюии Австрию.
"Венгрии это выгодно, и она имеет право выбирать транзит, отталкиваясь от своих национальных интересов", — пояснил Романенко.
Он также высмеял заявления украинских властей о том, что Венгрия якобы должна получать голубое топливо именно через их ГТС.
Сотрудник газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
30 сентября, 21:37
В Киеве рассказали, как будут бороться с поставками газа в обход Украины
"Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет", — сыронизировал обозреватель.
Романенко выразил мнение, что его страну ожидает болезненный этап "ломки и отрезвления", так как Украине "никто и ничего не должен лишь по праву существования". Публицист уверен, что больше всего государству вредит его же коллективная глупость.
"Эти токсичные фантазии придется отбросить вместе с привычкой жить на халяву", — написал Романенко.
С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию (с помощью "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию.
Комментируя это соглашение МИД Украины заявил, что разочарован решением Будапешта. В Киеве заявили, что сделка наносит ущерб венгерско-украинским отношениям. Также власти этой страны пообещали обратиться в Европейскую комиссию из-за газовых контрактов с Россией.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 04:12
На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
 
В миреБудапештУкраинаВенгрияАвстрияСербияГазпромЮрий РоманенкоТурецкий потокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
Лента новостейМолния