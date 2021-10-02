https://ria.ru/20211002/gaz-1752763656.html

Украина призналась в газовой наркомании

На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману" - РИА Новости, 02.10.2021

Украина призналась в газовой наркомании

Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что его страна страдает "газовой наркоманией". Об этом он высказался в статье для портала... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T03:43

2021-10-02T03:43

2021-10-02T05:13

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что его страна страдает "газовой наркоманией". Об этом он высказался в статье для портала "Гордон", комментируя ситуацию с контрактом на поставки газа из России в Венгрию.Эксперт утверждает, что Будапешт преподал Киеву "прагматичный" урок, выбрав в качестве транзитных стран Сербиюии Австрию.Он также высмеял заявления украинских властей о том, что Венгрия якобы должна получать голубое топливо именно через их ГТС."Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет", — сыронизировал обозреватель.Романенко выразил мнение, что его страну ожидает болезненный этап "ломки и отрезвления", так как Украине "никто и ничего не должен лишь по праву существования". Публицист уверен, что больше всего государству вредит его же коллективная глупость."Эти токсичные фантазии придется отбросить вместе с привычкой жить на халяву", — написал Романенко.С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию (с помощью "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию.Комментируя это соглашение МИД Украины заявил, что разочарован решением Будапешта. В Киеве заявили, что сделка наносит ущерб венгерско-украинским отношениям. Также власти этой страны пообещали обратиться в Европейскую комиссию из-за газовых контрактов с Россией.

https://ria.ru/20210930/gaz-1752577582.html

https://ria.ru/20210929/gaz-1752246693.html

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