Украина призналась в газовой наркомании

03:43 02.10.2021 (обновлено: 05:13 02.10.2021)
На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
Обозреватель Романенко: Украина ведет себя как газовый наркоман, которому преподали урок
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что его страна страдает "газовой наркоманией". Об этом он высказался в статье для портала "Гордон", комментируя ситуацию с контрактом на поставки газа из России в Венгрию.
"Венгрии это выгодно, и она имеет право выбирать транзит, отталкиваясь от своих национальных интересов", — пояснил Романенко.
Он также высмеял заявления украинских властей о том, что Венгрия якобы должна получать голубое топливо именно через их ГТС.
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"Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет", — сыронизировал обозреватель.
Романенко выразил мнение, что его страну ожидает болезненный этап "ломки и отрезвления", так как Украине "никто и ничего не должен лишь по праву существования". Публицист уверен, что больше всего государству вредит его же коллективная глупость.
"Эти токсичные фантазии придется отбросить вместе с привычкой жить на халяву", — написал Романенко.
"Эти токсичные фантазии придется отбросить вместе с привычкой жить на халяву", — написал Романенко.
С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию (с помощью "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию.
Комментируя это соглашение МИД Украины заявил, что разочарован решением Будапешта. В Киеве заявили, что сделка наносит ущерб венгерско-украинским отношениям. Также власти этой страны пообещали обратиться в Европейскую комиссию из-за газовых контрактов с Россией.
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