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Экоактивисты заблокировали въезды в аэропорт Фарнборо
Экоактивисты заблокировали въезды в аэропорт Фарнборо - РИА Новости, 02.10.2021
Экоактивисты заблокировали въезды в аэропорт Фарнборо
Экоактивисты движения Extinction Rebellion заблокировали три въезда в аэропорт Фарнборо в английском графстве Гэмпшир в знак протеста против частных самолетов,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:54
2021-10-02T15:55
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ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости. Экоактивисты движения Extinction Rebellion заблокировали три въезда в аэропорт Фарнборо в английском графстве Гэмпшир в знак протеста против частных самолетов, сообщает телеканал Sky News.Сообщается, что у одних ворот активисты припарковали лимузин, водителя приковали к рулю, а еще одного протестующего приклеили к крыше автомобиля.У второго входа несколько активистов приковали себя к трехметровому триподу, у третьего въезда – к топливным бочкам.Представитель аэропорта заявила, что он оперирует в нормальном режиме, администрация аэропорта следит за ситуацией.Представитель активистов заявил, что они призывают "супербогатых" знаменитостей, олигархов и бизнесменов отказаться от частных самолетов накануне предстоящего в ноябре в Глазго международного саммита по климату COP26.По их словам, на частных самолетах летает лишь 1% населения мира, но при этом на них приходится половина мировых выбросов от авиации. Они утверждают, что из аэропорта Фарнборо ежегодно осуществляется 30 тысяч частных рейсов, которые в среднем перевозят 2,3 пассажира. При этом у аэропорта есть право увеличить количество рейсов до 50 тысяч в год, в знак протеста активисты заблокировали три въезда в аэропорт.
https://ria.ru/20210927/ekoaktivisty-1752010766.html
https://ria.ru/20210924/aktivisty-1751728099.html
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в мире, глазго (город), фарнборо
15:54 02.10.2021 (обновлено: 15:55 02.10.2021)
 
Экоактивисты заблокировали въезды в аэропорт Фарнборо

Экоактивисты заблокировали въезды в аэропорт Фарнборо в Гэмпшире

© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости. Экоактивисты движения Extinction Rebellion заблокировали три въезда в аэропорт Фарнборо в английском графстве Гэмпшир в знак протеста против частных самолетов, сообщает телеканал Sky News.
Сообщается, что у одних ворот активисты припарковали лимузин, водителя приковали к рулю, а еще одного протестующего приклеили к крыше автомобиля.
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У второго входа несколько активистов приковали себя к трехметровому триподу, у третьего въезда – к топливным бочкам.
Представитель аэропорта заявила, что он оперирует в нормальном режиме, администрация аэропорта следит за ситуацией.
Представитель активистов заявил, что они призывают "супербогатых" знаменитостей, олигархов и бизнесменов отказаться от частных самолетов накануне предстоящего в ноябре в Глазго международного саммита по климату COP26.
По их словам, на частных самолетах летает лишь 1% населения мира, но при этом на них приходится половина мировых выбросов от авиации. Они утверждают, что из аэропорта Фарнборо ежегодно осуществляется 30 тысяч частных рейсов, которые в среднем перевозят 2,3 пассажира. При этом у аэропорта есть право увеличить количество рейсов до 50 тысяч в год, в знак протеста активисты заблокировали три въезда в аэропорт.
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В миреГлазго (город)Фарнборо
 
 
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