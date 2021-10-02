Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/evropa-1752742022.html
Европейцы хотят остановить русскую экспансию в Африку
Европейцы хотят остановить русскую экспансию в Африку
Европейцы хотят остановить русскую экспансию в Африку
В четверг в аэропорту малийской столицы Бамако встречали транспортный самолет из России — на нем были доставлены четыре вертолета Ми-171. Встречать их приехал... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:00
2021-10-02T08:54
авторы
мали
оон
африка
франция
владимир путин
генеральная ассамблея оон
ибрагим бубакар кейта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752737615_251:462:3071:2048_1920x0_80_0_0_438c1ea4aeecf0a2bb3aba11faff1314.jpg
В четверг в аэропорту малийской столицы Бамако встречали транспортный самолет из России — на нем были доставлены четыре вертолета Ми-171. Встречать их приехал министр обороны Садио Камара, рассказавший, что власти страны купили вертолеты на свои деньги, а Россия предложила поставить для них оружие и боеприпасы."Я был потрясен. Эти слова неприемлемы... Это позор и не делает чести этому правительству, которое даже не является таковым, поскольку создано в результате двух государственных переворотов", — а это уже слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные им в тот же день. Нет, Макрон отреагировал не на слова Камары — он прокомментировал недавнее выступление на Генассамблее ООН премьер-министра Мали Шогеля Маиги, заявившего, что "Париж бросил Бамако в середине полета".Речь шла о прекращении — точнее сокращении и переформулировании — операции "Бархан", которую французы проводили с 2012 года в Мали и сопредельных странах, пытаясь обуздать набирающие силу сепаратистские исламистские группировки (туарегов и не только). Успеха французы не добились, даже наоборот: девять лет назад сепаратисты были в 600 километрах от Бамако, а теперь уже в ста. Вот Макрон и решил сократить контингент и поменять формат операции, на что малийские власти ответили:Маиги не назвал новых партнеров — но ни для кого уже не секрет, что речь идет о России. Еще весной этого года на демонстрациях в Бамако были замечены русские флаги и портреты Путина с призывами "Россия, помоги!", что вызвало возмущение не только во Франции, но и на Западе в целом. Не успели там прийти в себя от появления российских ЧВК и военных советников в Центрально-Африканской Республике, как эти русские уже и в Мали лезут!В августе тему русского присутствия в Мали Макрон поднял даже в телефонном разговоре с Путиным. А в последние пару недель, после того как в западной прессе появилась информация о готовящемся подписании соглашения между малийским правительством и ЧВК "Вагнер", французы и ЕС перешли к публичным заявлениям.Никакого соглашения еще нет (в Бамако пока что работают около 50 "экспертов по безопасности" из России). Малийские власти обещают официально сообщить в случае его подписания, но Запад уже вовсю грозит Мали. Сначала министр иностранных дел Франции предупреждает, что "появление в республике "Вагнера", который печально прославился в Сирии, а также в Центрально-Африканской Республике своими жестокостями, грабежами и разными нарушениями правил поведения, — это абсолютно несовместимо с нашим присутствием". То есть грозит выводом вообще всех французских сил.Потом Жозеп Боррель сообщает, что "приглашение группы "Вагнер" не будет способствовать нашим отношениям с правительством Мали", а следом в Бамако прилетает министр обороны Франции Флоранс Парли, чтобы заявить своему малийскому коллеге: заключение контракта о партнерстве с российскими наемниками приведет к "международной изоляции". Да, и еще к "сокращению суверенитета" Мали.Но это же театр абсурда: бывшая метрополия, все 60 лет независимости пытающаяся контролировать ситуацию в Мали (финансовую систему, экономику, вопросы безопасности, подготовки кадров и так далее), пугает ее власти сокращением суверенитета! И одновременно — вспомним слова Макрона — говорит об их нелегитимности.Более того, Париж пытается давить и на Москву. Глава МИД Ле Дриан на прошлой неделе в Нью-Йорке "предупреждал" Лаврова "о серьезных последствиях вмешательства группы "Вагнер" в дела этой страны". И Лавров ответил публично:Деятельность русской ЧВК на территории Мали касается отношений между ней и правительством страны, а российские власти не имеют к этому никакого отношения, добавил Лавров, и юридически он совершенно прав. ЧВК и нужны для того, чтобы делать то, что по тем или иным причинам не хочется оформлять на уровне межгосударственных отношений, чем Запад пользуется уже очень давно (много веков, если уж вспоминать историю).Ответил Лавров и Боррелю — рассказав о деталях своей встречи с ним в Нью-Йорке:Понятно, что в Европе все равно продолжат возмущаться "русской экспансией" в Африку, хотя наше присутствие там несопоставимо с европейским.Да, Россия является ведущим поставщиком оружия на Черный континент — но в остальном наши позиции там значительно уступают западным. И сильно отстают от уровня 70-80-х, когда советское влияние в Африке достигло своего максимума. Так что нам есть куда стремиться — и, самое главное, многие африканские страны сами хотят усиления влияния России. Два года назад в Сочи прошел первый российско-африканский саммит — к Владимиру Путину приехали президенты большинства стран континента:"Мы нуждаемся в том, чтобы вы продемонстрировали свою дружбу с нами в регионе. Все знают, что вы — герой, господин президент".Так говорил на саммите не кто иной, как президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. При нем были заключены двусторонние соглашения по военно-техническому сотрудничеству. Кстати, далеко не первые в истории наших отношений, ведь еще в начале 60-х, сразу после получения независимости, Мали стала одним из близких африканских партнеров Москвы.Кейту при этом никто не считал пророссийским правителем — просто он видел, что происходит в его стране и регионе в целом, особенно после того как Запад разрушил Ливию.Меньше чем через год президента свергла армия — но и у лидеров новой власти сохранился интерес к усилению связей с Россией. Западная пресса объясняет это их "русским" прошлым: министр обороны Камара год учился в российской военной академии, а премьер-министр Маиги еще в советские годы получил у нас диплом инженера связи. Но смешно сводить политику малийских властей к деталям их биографий — тем более что на порядок больше местных политиков имеют французские дипломы.Просто малийцы (как и все африканцы) хотят реальной самостоятельности (не говоря уже о том, что им нужно бороться за сохранение единого государства), а Россия — как раз та сила, которая может помочь им в этом. Так было в 1960-е, так остается и сейчас.Тогда, правда, многие африканские страны объявляли о своем социалистическом выборе — не столько потому, что рассчитывали на советскую помощь, сколько из-за желания избавиться от контроля бывших колонизаторов, построить самостоятельную экономику. Почти никому этого не удалось: в государствах с произвольно нарезанными границами было слишком много внутренних проблем и конфликтов, да и бывшие хозяева, на самом деле, не собирались выпускать из своих рук нити управления. В итоге Африка отказалась от социализма. Но не от мечты о реальном суверенитете — и на новом витке истории снова с надеждой смотрит именно на Москву.
https://ria.ru/20211001/vertolet-1752693934.html
https://ria.ru/20210929/vanger-1752414580.html
https://ria.ru/20210925/lavrov-1751810750.html
https://ria.ru/20210525/mali-1733828981.html
мали
африка
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752737615_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_16bce21a0197b188d9d351318269c4b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, мали, оон, африка, франция, владимир путин, генеральная ассамблея оон, ибрагим бубакар кейта, флоранс парли, россия
08:00 02.10.2021 (обновлено: 08:54 02.10.2021)
 

Европейцы пытаются остановить русскую экспансию в Африку

© AFP 2021 / Michele Cattani Русские и малийские флаги на демонстрации в Бамако против французского влияния в стране
Русские и малийские флаги на демонстрации в Бамако против французского влияния в стране - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AFP 2021 / Michele Cattani
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
В четверг в аэропорту малийской столицы Бамако встречали транспортный самолет из России — на нем были доставлены четыре вертолета Ми-171. Встречать их приехал министр обороны Садио Камара, рассказавший, что власти страны купили вертолеты на свои деньги, а Россия предложила поставить для них оружие и боеприпасы.
"Я был потрясен. Эти слова неприемлемы... Это позор и не делает чести этому правительству, которое даже не является таковым, поскольку создано в результате двух государственных переворотов", — а это уже слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные им в тот же день. Нет, Макрон отреагировал не на слова Камары — он прокомментировал недавнее выступление на Генассамблее ООН премьер-министра Мали Шогеля Маиги, заявившего, что "Париж бросил Бамако в середине полета".
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm на выставке вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 16:11
Россия отправила в Мали четыре боевых вертолета
Речь шла о прекращении — точнее сокращении и переформулировании — операции "Бархан", которую французы проводили с 2012 года в Мали и сопредельных странах, пытаясь обуздать набирающие силу сепаратистские исламистские группировки (туарегов и не только). Успеха французы не добились, даже наоборот: девять лет назад сепаратисты были в 600 километрах от Бамако, а теперь уже в ста. Вот Макрон и решил сократить контингент и поменять формат операции, на что малийские власти ответили:

"Новая ситуация, складывающаяся в связи с завершением операции "Бархан", которая поставила Мали перед свершившимся фактом и привела к тому, что нас как будто бы выбросили на полпути, побудила нас изучать пути и средства, чтобы лучше самостоятельно обеспечивать безопасность с другими партнерами".

Маиги не назвал новых партнеров — но ни для кого уже не секрет, что речь идет о России. Еще весной этого года на демонстрациях в Бамако были замечены русские флаги и портреты Путина с призывами "Россия, помоги!", что вызвало возмущение не только во Франции, но и на Западе в целом. Не успели там прийти в себя от появления российских ЧВК и военных советников в Центрально-Африканской Республике, как эти русские уже и в Мали лезут!

"Тысяча русских будут отвечать за безопасность высокопоставленных лиц и подготовку малийских Вооруженных сил. Им будут платить девять миллионов евро в месяц, и они получат доступ к трем месторождениям полезных ископаемых".

В августе тему русского присутствия в Мали Макрон поднял даже в телефонном разговоре с Путиным. А в последние пару недель, после того как в западной прессе появилась информация о готовящемся подписании соглашения между малийским правительством и ЧВК "Вагнер", французы и ЕС перешли к публичным заявлениям.
Никакого соглашения еще нет (в Бамако пока что работают около 50 "экспертов по безопасности" из России). Малийские власти обещают официально сообщить в случае его подписания, но Запад уже вовсю грозит Мали. Сначала министр иностранных дел Франции предупреждает, что "появление в республике "Вагнера", который печально прославился в Сирии, а также в Центрально-Африканской Республике своими жестокостями, грабежами и разными нарушениями правил поведения, — это абсолютно несовместимо с нашим присутствием". То есть грозит выводом вообще всех французских сил.
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 23:27
МИД Британии призвал Мали пересмотреть "связи" с ЧВК "Вагнер"
Потом Жозеп Боррель сообщает, что "приглашение группы "Вагнер" не будет способствовать нашим отношениям с правительством Мали", а следом в Бамако прилетает министр обороны Франции Флоранс Парли, чтобы заявить своему малийскому коллеге: заключение контракта о партнерстве с российскими наемниками приведет к "международной изоляции". Да, и еще к "сокращению суверенитета" Мали.
Но это же театр абсурда: бывшая метрополия, все 60 лет независимости пытающаяся контролировать ситуацию в Мали (финансовую систему, экономику, вопросы безопасности, подготовки кадров и так далее), пугает ее власти сокращением суверенитета! И одновременно — вспомним слова Макрона — говорит об их нелегитимности.
Более того, Париж пытается давить и на Москву. Глава МИД Ле Дриан на прошлой неделе в Нью-Йорке "предупреждал" Лаврова "о серьезных последствиях вмешательства группы "Вагнер" в дела этой страны". И Лавров ответил публично:

"Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция, хочет существенно сократить свой военный контингент... Ничего у них не получилось сделать, и террористы там по-прежнему правят бал. Поскольку власти Мали оценили свои силы как недостаточные без внешней поддержки, поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании".

Деятельность русской ЧВК на территории Мали касается отношений между ней и правительством страны, а российские власти не имеют к этому никакого отношения, добавил Лавров, и юридически он совершенно прав. ЧВК и нужны для того, чтобы делать то, что по тем или иным причинам не хочется оформлять на уровне межгосударственных отношений, чем Запад пользуется уже очень давно (много веков, если уж вспоминать историю).
Ответил Лавров и Боррелю — рассказав о деталях своей встречи с ним в Нью-Йорке:

"Африка — наше место". Прямо так и сказал. Если уж он хочет говорить на эти темы, лучше было бы синхронизировать усилия и ЕС, и России в том, что касается борьбы с терроризмом не только в Мали, но и в целом Сахаро-Сахельском регионе. А говорить: "Я тут первый, поэтому уходите" — это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров, а во-вторых — так вообще разговаривать ни с кем нельзя".

Понятно, что в Европе все равно продолжат возмущаться "русской экспансией" в Африку, хотя наше присутствие там несопоставимо с европейским.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 20:02
Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали
Да, Россия является ведущим поставщиком оружия на Черный континент — но в остальном наши позиции там значительно уступают западным. И сильно отстают от уровня 70-80-х, когда советское влияние в Африке достигло своего максимума. Так что нам есть куда стремиться — и, самое главное, многие африканские страны сами хотят усиления влияния России. Два года назад в Сочи прошел первый российско-африканский саммит — к Владимиру Путину приехали президенты большинства стран континента:
"Мы нуждаемся в том, чтобы вы продемонстрировали свою дружбу с нами в регионе. Все знают, что вы — герой, господин президент".
Так говорил на саммите не кто иной, как президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. При нем были заключены двусторонние соглашения по военно-техническому сотрудничеству. Кстати, далеко не первые в истории наших отношений, ведь еще в начале 60-х, сразу после получения независимости, Мали стала одним из близких африканских партнеров Москвы.
Кейту при этом никто не считал пророссийским правителем — просто он видел, что происходит в его стране и регионе в целом, особенно после того как Запад разрушил Ливию.
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 14:49
Посольство России в Мали прокомментировало арест главы государства
Меньше чем через год президента свергла армия — но и у лидеров новой власти сохранился интерес к усилению связей с Россией. Западная пресса объясняет это их "русским" прошлым: министр обороны Камара год учился в российской военной академии, а премьер-министр Маиги еще в советские годы получил у нас диплом инженера связи. Но смешно сводить политику малийских властей к деталям их биографий — тем более что на порядок больше местных политиков имеют французские дипломы.
Просто малийцы (как и все африканцы) хотят реальной самостоятельности (не говоря уже о том, что им нужно бороться за сохранение единого государства), а Россия — как раз та сила, которая может помочь им в этом. Так было в 1960-е, так остается и сейчас.
Тогда, правда, многие африканские страны объявляли о своем социалистическом выборе — не столько потому, что рассчитывали на советскую помощь, сколько из-за желания избавиться от контроля бывших колонизаторов, построить самостоятельную экономику. Почти никому этого не удалось: в государствах с произвольно нарезанными границами было слишком много внутренних проблем и конфликтов, да и бывшие хозяева, на самом деле, не собирались выпускать из своих рук нити управления. В итоге Африка отказалась от социализма. Но не от мечты о реальном суверенитете — и на новом витке истории снова с надеждой смотрит именно на Москву.
 
АвторыМалиООНАфрикаФранцияВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООНИбрагим Бубакар КейтаФлоранс ПарлиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся самолет
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
00:26Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Лента новостейМолния