https://ria.ru/20211002/evropa-1752742022.html

Европейцы хотят остановить русскую экспансию в Африку

Европейцы хотят остановить русскую экспансию в Африку

Европейцы хотят остановить русскую экспансию в Африку

В четверг в аэропорту малийской столицы Бамако встречали транспортный самолет из России — на нем были доставлены четыре вертолета Ми-171. Встречать их приехал... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T08:00

2021-10-02T08:00

2021-10-02T08:54

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мали

оон

африка

франция

владимир путин

генеральная ассамблея оон

ибрагим бубакар кейта

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В четверг в аэропорту малийской столицы Бамако встречали транспортный самолет из России — на нем были доставлены четыре вертолета Ми-171. Встречать их приехал министр обороны Садио Камара, рассказавший, что власти страны купили вертолеты на свои деньги, а Россия предложила поставить для них оружие и боеприпасы."Я был потрясен. Эти слова неприемлемы... Это позор и не делает чести этому правительству, которое даже не является таковым, поскольку создано в результате двух государственных переворотов", — а это уже слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные им в тот же день. Нет, Макрон отреагировал не на слова Камары — он прокомментировал недавнее выступление на Генассамблее ООН премьер-министра Мали Шогеля Маиги, заявившего, что "Париж бросил Бамако в середине полета".Речь шла о прекращении — точнее сокращении и переформулировании — операции "Бархан", которую французы проводили с 2012 года в Мали и сопредельных странах, пытаясь обуздать набирающие силу сепаратистские исламистские группировки (туарегов и не только). Успеха французы не добились, даже наоборот: девять лет назад сепаратисты были в 600 километрах от Бамако, а теперь уже в ста. Вот Макрон и решил сократить контингент и поменять формат операции, на что малийские власти ответили:Маиги не назвал новых партнеров — но ни для кого уже не секрет, что речь идет о России. Еще весной этого года на демонстрациях в Бамако были замечены русские флаги и портреты Путина с призывами "Россия, помоги!", что вызвало возмущение не только во Франции, но и на Западе в целом. Не успели там прийти в себя от появления российских ЧВК и военных советников в Центрально-Африканской Республике, как эти русские уже и в Мали лезут!В августе тему русского присутствия в Мали Макрон поднял даже в телефонном разговоре с Путиным. А в последние пару недель, после того как в западной прессе появилась информация о готовящемся подписании соглашения между малийским правительством и ЧВК "Вагнер", французы и ЕС перешли к публичным заявлениям.Никакого соглашения еще нет (в Бамако пока что работают около 50 "экспертов по безопасности" из России). Малийские власти обещают официально сообщить в случае его подписания, но Запад уже вовсю грозит Мали. Сначала министр иностранных дел Франции предупреждает, что "появление в республике "Вагнера", который печально прославился в Сирии, а также в Центрально-Африканской Республике своими жестокостями, грабежами и разными нарушениями правил поведения, — это абсолютно несовместимо с нашим присутствием". То есть грозит выводом вообще всех французских сил.Потом Жозеп Боррель сообщает, что "приглашение группы "Вагнер" не будет способствовать нашим отношениям с правительством Мали", а следом в Бамако прилетает министр обороны Франции Флоранс Парли, чтобы заявить своему малийскому коллеге: заключение контракта о партнерстве с российскими наемниками приведет к "международной изоляции". Да, и еще к "сокращению суверенитета" Мали.Но это же театр абсурда: бывшая метрополия, все 60 лет независимости пытающаяся контролировать ситуацию в Мали (финансовую систему, экономику, вопросы безопасности, подготовки кадров и так далее), пугает ее власти сокращением суверенитета! И одновременно — вспомним слова Макрона — говорит об их нелегитимности.Более того, Париж пытается давить и на Москву. Глава МИД Ле Дриан на прошлой неделе в Нью-Йорке "предупреждал" Лаврова "о серьезных последствиях вмешательства группы "Вагнер" в дела этой страны". И Лавров ответил публично:Деятельность русской ЧВК на территории Мали касается отношений между ней и правительством страны, а российские власти не имеют к этому никакого отношения, добавил Лавров, и юридически он совершенно прав. ЧВК и нужны для того, чтобы делать то, что по тем или иным причинам не хочется оформлять на уровне межгосударственных отношений, чем Запад пользуется уже очень давно (много веков, если уж вспоминать историю).Ответил Лавров и Боррелю — рассказав о деталях своей встречи с ним в Нью-Йорке:Понятно, что в Европе все равно продолжат возмущаться "русской экспансией" в Африку, хотя наше присутствие там несопоставимо с европейским.Да, Россия является ведущим поставщиком оружия на Черный континент — но в остальном наши позиции там значительно уступают западным. И сильно отстают от уровня 70-80-х, когда советское влияние в Африке достигло своего максимума. Так что нам есть куда стремиться — и, самое главное, многие африканские страны сами хотят усиления влияния России. Два года назад в Сочи прошел первый российско-африканский саммит — к Владимиру Путину приехали президенты большинства стран континента:"Мы нуждаемся в том, чтобы вы продемонстрировали свою дружбу с нами в регионе. Все знают, что вы — герой, господин президент".Так говорил на саммите не кто иной, как президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. При нем были заключены двусторонние соглашения по военно-техническому сотрудничеству. Кстати, далеко не первые в истории наших отношений, ведь еще в начале 60-х, сразу после получения независимости, Мали стала одним из близких африканских партнеров Москвы.Кейту при этом никто не считал пророссийским правителем — просто он видел, что происходит в его стране и регионе в целом, особенно после того как Запад разрушил Ливию.Меньше чем через год президента свергла армия — но и у лидеров новой власти сохранился интерес к усилению связей с Россией. Западная пресса объясняет это их "русским" прошлым: министр обороны Камара год учился в российской военной академии, а премьер-министр Маиги еще в советские годы получил у нас диплом инженера связи. Но смешно сводить политику малийских властей к деталям их биографий — тем более что на порядок больше местных политиков имеют французские дипломы.Просто малийцы (как и все африканцы) хотят реальной самостоятельности (не говоря уже о том, что им нужно бороться за сохранение единого государства), а Россия — как раз та сила, которая может помочь им в этом. Так было в 1960-е, так остается и сейчас.Тогда, правда, многие африканские страны объявляли о своем социалистическом выборе — не столько потому, что рассчитывали на советскую помощь, сколько из-за желания избавиться от контроля бывших колонизаторов, построить самостоятельную экономику. Почти никому этого не удалось: в государствах с произвольно нарезанными границами было слишком много внутренних проблем и конфликтов, да и бывшие хозяева, на самом деле, не собирались выпускать из своих рук нити управления. В итоге Африка отказалась от социализма. Но не от мечты о реальном суверенитете — и на новом витке истории снова с надеждой смотрит именно на Москву.

https://ria.ru/20211001/vertolet-1752693934.html

https://ria.ru/20210929/vanger-1752414580.html

https://ria.ru/20210925/lavrov-1751810750.html

https://ria.ru/20210525/mali-1733828981.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

авторы, мали, оон, африка, франция, владимир путин, генеральная ассамблея оон, ибрагим бубакар кейта, флоранс парли, россия