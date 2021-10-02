https://ria.ru/20211002/dykhanie-1751672202.html

Через одно место. Чем могут дышать млекопитающие

Через одно место. Чем могут дышать млекопитающие

Через одно место. Чем могут дышать млекопитающие

Нехватка воздуха способна привести к очень опасным последствиям для организма — вплоть до паралича и смерти мозга. Поэтому эволюция научила некоторых животных... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T08:00

2021-10-02T08:00

2021-10-02T17:14

наука

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Нехватка воздуха способна привести к очень опасным последствиям для организма — вплоть до паралича и смерти мозга. Поэтому эволюция научила некоторых животных адаптироваться к недостатку кислорода, иногда весьма экзотическими способами: в частности, дышать органами, на первый взгляд для этого совсем неподходящими. Кое-что из подобных эволюционных находок ученые пытаются использовать для человека.Переваривая кислородУ морского паука Pentanymphon antarcticum, обитающего в Антарктиде, очень длинные ноги и несоразмерно маленькое тело — настолько, что в нем едва помещается половина жизненно важных органов. Остальные либо переместились в конечности — как, например, половая и пищеварительная системы, либо были отброшены за ненадобностью — в частности, органы дыхания. Однако животное дышит и исправно насыщает свои ткани кислородом — через сложную сеть кишок. На длинных конечностях паука есть небольшие поры, через которые молекулы кислорода вместе с водой попадают в организм и перемещаются благодаря сокращению кишечника. При этом пищеварительная система выполняет и основную функцию — переваривает полипы-анемоны. Такой способ дыхания называется кишечным. К нему прибегают и другие животные, в том числе голотурия или морской огурец. У голотурии есть так называемые водные легкие — особые мешки, открывающиеся в клоаку перед анусом. В результате анальное отверстие используется не только по прямому назначению, но и для дыхания. Морской огурец втягивает воду, насыщенную кислородом, и через кишечник она попадает в легкие примерно так же, как воздух у сухопутных животных. С другой стороныДо последнего времени считалось, что для млекопитающих все это не годится. Но у них кишечник также связан с сетью кровеносных сосудов и покрыт небольшим слоем слизи вблизи ануса. А значит, решили японские ученые, его вполне можно использовать и для газообмена.Начали с малого — мышей. Животных поместили в камеры с пониженным содержанием кислорода, где им ощутимо не хватало воздуха. После этого некоторым вентилировали анальные отверстия с помощью специальной установки, которая подавала чистый кислород. В итоге за семь минут в камере без вентиляции все грызуны погибли, а там, где был дополнительный источник газа, и через 50 минут три четверти экспериментальных мышей были живыми. Есть одна сложность: чтобы так дышать, надо удалить защитную слизь из кишечника. Исследователи подкорректировали этот метод и протестировали сразу на мышах, крысах и свиньях. Речь идет о так называемом жидкостном дыхании через кишечник. Кислород растворяли в перфтордекалине — это вещество безопасно даже для человека — и вводили получившуюся жидкость в организм при помощи клизмы. И опять животные, получавшие дополнительные порции газа через анус, в условиях дефицита воздуха чувствовали себя в разы лучше сородичей. Они больше двигались, кожа на ощупь была теплее. То есть не возникало гипоксии, к сердцу поступало достаточно кислорода.Более того, анализы показали: у свиней, которым провели жидкостную вентиляцию ануса, насыщенность крови кислородом была на 15 процентов выше. Авторы работы полагают, что это можно будет применять при болезнях, связанных с гипоксией, в том числе и при низкой сатурации, характерной для тяжелой формы ковида.Каждой клеточкой телаНекоторые животные при нехватке кислорода переходят на кожное дыхание. Прежде всего это лягушки.У них хорошие легкие, однако нет грудной клетки и диафрагмы. Поэтому, в отличие от млекопитающих, амфибии не вдыхают воздух, а глотают его. Этого не хватает, чтобы полностью обеспечить органы и ткани кислородом, и дополнительно лягушки дышат всем телом. Причем некоторые могут менять толщину кожи в зависимости от концентрации кислорода в воде — чем его меньше, тем кожа тоньше.Газообмен обеспечивается сетью капилляров под кожей. Такую же ученые недавно обнаружили под кожей головы полосатого ластохвоста (Hydrophis cyanocinctus) — морской змеи, обитающей в Индийском и Тихом океане. Эти рептилии много времени проводят под водой и, судя по всему, там они, по крайней мере, частично переходят с легочного на кожное дыхание. По расчетам, оно покрывает примерно 30 процентов их потребности в кислороде. При этом кровеносные сосуды, скорее всего, снабжают кислородом исключительно мозг. И он поступает туда не с артериальной, а венозной кровью. Дело в том, что артериальная кровь после легких уже насыщена кислородом, и это мешает ей дополнительно обогащаться им из морской воды. А венозная, наоборот, должна активно забирать его из окружающей среды. Поэтому в случае чего сосудистая сеть способна подать в мозг в 25 раз больше газа, чем нужно, и змея при нехватке воздуха продержится очень долго.

https://ria.ru/20131211/983529091.html

https://ria.ru/20171225/1511622360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антарктида, здоровье, тихий океан, легкие, биология, коронавирус covid-19, кислород