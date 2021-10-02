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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211002/drezden-1752763489.html
В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
Третьяковка
В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
Продолжать поддерживать контакты с Россией, "не поворачиваться спиной" к российской культуре, искусству, науке в политически сложные времена призвал... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T04:17
2021-10-02T04:39
культура
третьяковская галерея
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дрезден
германия
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мид германии
перекрестный год россия - германия
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ДРЕЗДЕН, 2 окт - РИА Новости. Продолжать поддерживать контакты с Россией, "не поворачиваться спиной" к российской культуре, искусству, науке в политически сложные времена призвал премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, выступая в пятницу на церемонии открытия выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в дрезденском Альбертинуме."Одна возможность (в отношениях между Германией и Россией - прим. ред.) заключается в том, чтобы повернуться спиной. Я считаю, что это плохо. В такой ситуации нужно как раз оставаться в диалоге ... Попытка перевести все это в вопрос принципов не внесет разрядки в конфликт, а ужесточит его", - заявил Кречмер. Он добавил, что ради разрядки в отношениях Саксония ранее "выступила за то, чтобы критически разобраться в том, являются ли санкции (против России – прим. ред.) правильными".Кречмер указал на разногласия между странами, подчеркнув, что этот вопрос является "не только внутриполитическим, но и во многих отношениях внешнеполитическим, оказывает влияние на отношения между нашими странами, между нами"."Искусство, культура и наука во времена, когда, возможно, сложно на политическом уровне поддерживать разговор друг с другом, предоставляют возможность для обмена и диалога. И то, что у Государственных художественных собраний Дрездена совместно с всемирно известной Третьяковской галереей получилось осуществить такой прекрасный проект – это делает меня счастливым, показывает, как тесны наши связи", - добавил премьер-министр Саксонии (ФРГ).Со 2 октября выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" будет открыта в дрезденском Альбертинуме для широкой публики. В результате сотрудничества Государственных художественных собраний (SKD) Дрездена и Третьяковской галереи выставка включает шедевры романтизма из обеих коллекций, в том числе работы крупнейших художников первой четверти XIX века, среди которых Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге, Иоганн Фридрих Овербек, Александр Иванов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Карл Брюллов."Я абсолютно счастлива, что мы теперь открываем эту выставку здесь, в Дрездене. Мы сделали это в Москве, а теперь в Германии. Ведь пандемия, увы, вообще поставила подобные проекты под вопрос. Но этот совместный проект вообще меняет точку зрения на то, что может сделать выставка, – рассказала в интервью РИА Новости гендиректор ГТГ Зельфира Трегулова. Всего в Дрездене представлены более 140 картин, в том числе из Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, берлинской Национальной галереи, Кунстхалле Гамбурга, музея Новалиса в Обервидерштедте. Ранее выставка была продемонстрирована в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.Проект "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" является частью программы Года Германии в России 2020/2021, который проходит под патронатом МИД ФРГ, и состоялся, в том числе, при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".РИА Новости выступает информационным партнером выставки.
https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html
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третьяковская галерея, год россии в германии и германии в россии, дрезден, германия, карл брюллов, мид германии, перекрестный год россия - германия, новости культуры, михаэль кречмер, русский музей, саксония, зельфира трегулова
04:17 02.10.2021 (обновлено: 04:39 02.10.2021)
 
В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"

Премьер Саксонии призвал к диалогу с Россией: нельзя поворачиваться спиной к ее искусству

© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David PinzerВыставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
Выставка Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David Pinzer
Читать ria.ru в
ДРЕЗДЕН, 2 окт - РИА Новости. Продолжать поддерживать контакты с Россией, "не поворачиваться спиной" к российской культуре, искусству, науке в политически сложные времена призвал премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, выступая в пятницу на церемонии открытия выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в дрезденском Альбертинуме.
"Одна возможность (в отношениях между Германией и Россией - прим. ред.) заключается в том, чтобы повернуться спиной. Я считаю, что это плохо. В такой ситуации нужно как раз оставаться в диалоге ... Попытка перевести все это в вопрос принципов не внесет разрядки в конфликт, а ужесточит его", - заявил Кречмер. Он добавил, что ради разрядки в отношениях Саксония ранее "выступила за то, чтобы критически разобраться в том, являются ли санкции (против России – прим. ред.) правильными".
Кречмер указал на разногласия между странами, подчеркнув, что этот вопрос является "не только внутриполитическим, но и во многих отношениях внешнеполитическим, оказывает влияние на отношения между нашими странами, между нами".
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
На выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
"Искусство, культура и наука во времена, когда, возможно, сложно на политическом уровне поддерживать разговор друг с другом, предоставляют возможность для обмена и диалога. И то, что у Государственных художественных собраний Дрездена совместно с всемирно известной Третьяковской галереей получилось осуществить такой прекрасный проект – это делает меня счастливым, показывает, как тесны наши связи", - добавил премьер-министр Саксонии (ФРГ).
Со 2 октября выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" будет открыта в дрезденском Альбертинуме для широкой публики. В результате сотрудничества Государственных художественных собраний (SKD) Дрездена и Третьяковской галереи выставка включает шедевры романтизма из обеих коллекций, в том числе работы крупнейших художников первой четверти XIX века, среди которых Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге, Иоганн Фридрих Овербек, Александр Иванов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Карл Брюллов.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
На выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
"Я абсолютно счастлива, что мы теперь открываем эту выставку здесь, в Дрездене. Мы сделали это в Москве, а теперь в Германии. Ведь пандемия, увы, вообще поставила подобные проекты под вопрос. Но этот совместный проект вообще меняет точку зрения на то, что может сделать выставка, – рассказала в интервью РИА Новости гендиректор ГТГ Зельфира Трегулова.

"Для того, чтобы понять – что такое русское искусство, надо приехать в Москву в Третьяковскую галерею или в Санкт-Петербург – в Русский музей. Я не устаю повторять (хотя меня за это порой критикуют) – что русское искусство недооценено. Но это действительно так! И вы видите реакцию наших немецких коллег: как они это всё для себя открыли, как им хочется открыть наше искусство Дрездену, Германии и всей Европе".

На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00Культура
Такого еще не было: в Третьяковке открылась крупнейшая выставка-лабиринт
Всего в Дрездене представлены более 140 картин, в том числе из Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, берлинской Национальной галереи, Кунстхалле Гамбурга, музея Новалиса в Обервидерштедте. Ранее выставка была продемонстрирована в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Проект "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" является частью программы Года Германии в России 2020/2021, который проходит под патронатом МИД ФРГ, и состоялся, в том числе, при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".
РИА Новости выступает информационным партнером выставки.
На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 16:34Культура
Шедевры романтизма привезли из России в Германию
 
КультураТретьяковская галереяГод России в Германии и Германии в РоссииДрезденГерманияКарл БрюлловМИД ГерманииПерекрестный Год Россия - ГерманияНовости культурыМихаэль КречмерРусский музейСаксонияЗельфира Трегулова
 
 
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