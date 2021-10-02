https://ria.ru/20211002/drezden-1752763489.html

В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"

Третьяковка

В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"

Продолжать поддерживать контакты с Россией, "не поворачиваться спиной" к российской культуре, искусству, науке в политически сложные времена призвал... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T04:17

2021-10-02T04:17

2021-10-02T04:39

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ДРЕЗДЕН, 2 окт - РИА Новости. Продолжать поддерживать контакты с Россией, "не поворачиваться спиной" к российской культуре, искусству, науке в политически сложные времена призвал премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, выступая в пятницу на церемонии открытия выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в дрезденском Альбертинуме."Одна возможность (в отношениях между Германией и Россией - прим. ред.) заключается в том, чтобы повернуться спиной. Я считаю, что это плохо. В такой ситуации нужно как раз оставаться в диалоге ... Попытка перевести все это в вопрос принципов не внесет разрядки в конфликт, а ужесточит его", - заявил Кречмер. Он добавил, что ради разрядки в отношениях Саксония ранее "выступила за то, чтобы критически разобраться в том, являются ли санкции (против России – прим. ред.) правильными".Кречмер указал на разногласия между странами, подчеркнув, что этот вопрос является "не только внутриполитическим, но и во многих отношениях внешнеполитическим, оказывает влияние на отношения между нашими странами, между нами"."Искусство, культура и наука во времена, когда, возможно, сложно на политическом уровне поддерживать разговор друг с другом, предоставляют возможность для обмена и диалога. И то, что у Государственных художественных собраний Дрездена совместно с всемирно известной Третьяковской галереей получилось осуществить такой прекрасный проект – это делает меня счастливым, показывает, как тесны наши связи", - добавил премьер-министр Саксонии (ФРГ).Со 2 октября выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" будет открыта в дрезденском Альбертинуме для широкой публики. В результате сотрудничества Государственных художественных собраний (SKD) Дрездена и Третьяковской галереи выставка включает шедевры романтизма из обеих коллекций, в том числе работы крупнейших художников первой четверти XIX века, среди которых Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге, Иоганн Фридрих Овербек, Александр Иванов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Карл Брюллов."Я абсолютно счастлива, что мы теперь открываем эту выставку здесь, в Дрездене. Мы сделали это в Москве, а теперь в Германии. Ведь пандемия, увы, вообще поставила подобные проекты под вопрос. Но этот совместный проект вообще меняет точку зрения на то, что может сделать выставка, – рассказала в интервью РИА Новости гендиректор ГТГ Зельфира Трегулова. Всего в Дрездене представлены более 140 картин, в том числе из Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, берлинской Национальной галереи, Кунстхалле Гамбурга, музея Новалиса в Обервидерштедте. Ранее выставка была продемонстрирована в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.Проект "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" является частью программы Года Германии в России 2020/2021, который проходит под патронатом МИД ФРГ, и состоялся, в том числе, при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".РИА Новости выступает информационным партнером выставки.

https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html

https://ria.ru/20210930/vystavka-1752518994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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