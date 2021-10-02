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На станции в Подмосковье избили пьяного пассажира электрички

На станции в Подмосковье избили пьяного пассажира электрички - РИА Новости, 02.10.2021

На станции в Подмосковье избили пьяного пассажира электрички

Двое мужчин избили пьяного пассажира электрички на станции Поварово в Подмосковье, пострадавший доставлен в больницу, сообщили в управлении на транспорте МВД... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:35

2021-10-02T16:35

2021-10-02T16:35

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Двое мужчин избили пьяного пассажира электрички на станции Поварово в Подмосковье, пострадавший доставлен в больницу, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО."Сотрудники транспортной полиции установили, что у потерпевшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с двумя незнакомыми пассажирами электропоезда, в результате которого данные граждане нанесли ему телесные повреждения. Мужчина доставлен в ГКБ", - говорится в сообщении.По факту инцидента проводится проверка, отметили в управлении на транспорте.

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/peterburg-1752269888.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)