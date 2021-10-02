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На станции в Подмосковье избили пьяного пассажира электрички
На станции в Подмосковье избили пьяного пассажира электрички - РИА Новости, 02.10.2021
На станции в Подмосковье избили пьяного пассажира электрички
Двое мужчин избили пьяного пассажира электрички на станции Поварово в Подмосковье, пострадавший доставлен в больницу, сообщили в управлении на транспорте МВД... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T16:35
2021-10-02T16:35
2021-10-02T16:35
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Двое мужчин избили пьяного пассажира электрички на станции Поварово в Подмосковье, пострадавший доставлен в больницу, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО."Сотрудники транспортной полиции установили, что у потерпевшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с двумя незнакомыми пассажирами электропоезда, в результате которого данные граждане нанесли ему телесные повреждения. Мужчина доставлен в ГКБ", - говорится в сообщении.По факту инцидента проводится проверка, отметили в управлении на транспорте.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
На станции в Подмосковье избили пьяного пассажира электрички
На станции Поварово в Подмосковье избили пьяного пассажира электрички