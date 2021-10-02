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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211002/dokhody-1752810283.html
"Ленфильм" и Госфильмофонд поделят доходы от "золотой коллекции"
"Ленфильм" и Госфильмофонд поделят доходы от "золотой коллекции" - РИА Новости, 02.10.2021
"Ленфильм" и Госфильмофонд поделят доходы от "золотой коллекции"
Доходы от "золотой коллекции" "Ленфильма" будут делить Госфильмофонд и киностудия в пропорции 50 на 50, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:28
2021-10-02T17:39
культура
ленфильм
госфильмофонд рф
татьяна голикова
россия
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Доходы от "золотой коллекции" "Ленфильма" будут делить Госфильмофонд и киностудия в пропорции 50 на 50, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Конечно, "золотая коллекция", мы обсуждали эту тему, и сегодня всем вместе было предложено, участники совещания пришли к мнению, что все доходы, которые будут получаться от золотой коллекции ленфильмовской, будут делиться в пропорции 50 на 50. 50 - это будет "Ленфильм", и 50 – это будет Госфильмофонд", - сказала она после совещания по вопросам развития "Ленфильма"."Мне кажется, что это тоже определенное знаковое решение, к которому очень долго шли. Нам есть чем гордится, "Ленфильму" есть чем гордиться, и я думаю, что наши зрители еще долго и с большим интересом будут смотреть те великолепные произведения, которые сегодня находятся в золотой коллекции Ленфильма", - добавила Голикова.Она также отметила, что одобрена стратегия развития "Ленфильма", которую презентовал генеральный директор киностудии Федор Щербаков."Она всеми поддержана, одобрена, всеми согласована. Мы видим, что уже начиная с 2022 года "Ленфильм" будет безубыточным предприятием, а значит, исполнено указание президента это сделать. Мы видим в этой стратегии инфраструктурную составляющую, составляющую, которая связана с кинопроизводством, образовательным процессом, поддержкой дебютного кино, музейно-выставочным комплексом. И, конечно, я не могу не сказать о взаимодействии с городом, потому что киностудия интегрирована в город, это его неотъемлемая часть", - сказала Голикова.
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ленфильм, госфильмофонд рф, татьяна голикова, россия, новости культуры, культура
17:28 02.10.2021 (обновлено: 17:39 02.10.2021)
 
"Ленфильм" и Госфильмофонд поделят доходы от "золотой коллекции"

Голикова: доходы от золотой коллекции "Ленфильма" будут делить Госфильмофонд и киностудия

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКиностудия "Ленфильм"
Киностудия Ленфильм - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Доходы от "золотой коллекции" "Ленфильма" будут делить Госфильмофонд и киностудия в пропорции 50 на 50, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Конечно, "золотая коллекция", мы обсуждали эту тему, и сегодня всем вместе было предложено, участники совещания пришли к мнению, что все доходы, которые будут получаться от золотой коллекции ленфильмовской, будут делиться в пропорции 50 на 50. 50 - это будет "Ленфильм", и 50 – это будет Госфильмофонд", - сказала она после совещания по вопросам развития "Ленфильма".
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"Мне кажется, что это тоже определенное знаковое решение, к которому очень долго шли. Нам есть чем гордится, "Ленфильму" есть чем гордиться, и я думаю, что наши зрители еще долго и с большим интересом будут смотреть те великолепные произведения, которые сегодня находятся в золотой коллекции Ленфильма", - добавила Голикова.
Она также отметила, что одобрена стратегия развития "Ленфильма", которую презентовал генеральный директор киностудии Федор Щербаков.
"Она всеми поддержана, одобрена, всеми согласована. Мы видим, что уже начиная с 2022 года "Ленфильм" будет безубыточным предприятием, а значит, исполнено указание президента это сделать. Мы видим в этой стратегии инфраструктурную составляющую, составляющую, которая связана с кинопроизводством, образовательным процессом, поддержкой дебютного кино, музейно-выставочным комплексом. И, конечно, я не могу не сказать о взаимодействии с городом, потому что киностудия интегрирована в город, это его неотъемлемая часть", - сказала Голикова.
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