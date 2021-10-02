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Чувашия введет QR-коды для посещения общепита
Чувашия введет QR-коды для посещения общепита - РИА Новости, 02.10.2021
Чувашия введет QR-коды для посещения общепита
Использование QR-кодов станет обязательным для посещения общепита и культурных и спортивных мероприятий в Чувашии с 10 октября из-за роста числа заболевших... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T12:59
2021-10-02T13:11
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Использование QR-кодов станет обязательным для посещения общепита и культурных и спортивных мероприятий в Чувашии с 10 октября из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике планируется ввести QR-коды для посещения культурных мероприятий и заведений общепита. Получить их смогут имеющие сертификат о прививках либо справку о количестве антител, если человек переболел в течение последнего полугода."С 10 октября использование QR-кодов станет обязательным. Приложение для организации посещения с использованием QR-кодов будет доступно с 6 октября", - говорится в сообщении.Как заявил глава Чувашии, переход на QR-коды необходимо отработать заранее. "Шестого октября будет дана возможность широкого доступа. Даем 4 дня на загрузку и отладку", - цитирует пресс-служба слова Николаева.По словам и.о. министра цифрового развития Чувашии Екатерины Грабко, было подобрано техническое решение, которое позволяет быстро и гибко встраиваться в работу организаций и позволяет считывать QR-коды сертификатов о вакцинации посетителей и проверять их на соответствие требованиям.Публикация для общего доступа приложения в Play Маркет планируется 6 октября. Установить приложение необходимо будет тем организациям, которые будут осуществлять пропуск в соответствии с новыми требованиями. "Таким образом, после 6 октября будет возможно максимально полное внедрение технического решения на объектах социально-культурной сферы, общественного питания и спорта", - заявила Грабко.Ранее пресс-служба главы региона сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается проведение уличных культурно-массовых мероприятий с очным присутствием граждан, также оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлен 34 141 случай заражения коронавирусом, 30 867 человек выздоровели, 2 338 пациентов скончались.
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общество, чувашская республика (чувашия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:59 02.10.2021 (обновлено: 13:11 02.10.2021)
 
Чувашия введет QR-коды для посещения общепита

Чувашия с 10 октября введет QR-коды для посещения общепита из-за ситуации с коронавирусом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код
Посетитель предъявляет QR-код - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Использование QR-кодов станет обязательным для посещения общепита и культурных и спортивных мероприятий в Чувашии с 10 октября из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике планируется ввести QR-коды для посещения культурных мероприятий и заведений общепита. Получить их смогут имеющие сертификат о прививках либо справку о количестве антител, если человек переболел в течение последнего полугода.
"С 10 октября использование QR-кодов станет обязательным. Приложение для организации посещения с использованием QR-кодов будет доступно с 6 октября", - говорится в сообщении.
Как заявил глава Чувашии, переход на QR-коды необходимо отработать заранее. "Шестого октября будет дана возможность широкого доступа. Даем 4 дня на загрузку и отладку", - цитирует пресс-служба слова Николаева.
По словам и.о. министра цифрового развития Чувашии Екатерины Грабко, было подобрано техническое решение, которое позволяет быстро и гибко встраиваться в работу организаций и позволяет считывать QR-коды сертификатов о вакцинации посетителей и проверять их на соответствие требованиям.
Публикация для общего доступа приложения в Play Маркет планируется 6 октября. Установить приложение необходимо будет тем организациям, которые будут осуществлять пропуск в соответствии с новыми требованиями. "Таким образом, после 6 октября будет возможно максимально полное внедрение технического решения на объектах социально-культурной сферы, общественного питания и спорта", - заявила Грабко.
Ранее пресс-служба главы региона сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается проведение уличных культурно-массовых мероприятий с очным присутствием граждан, также оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлен 34 141 случай заражения коронавирусом, 30 867 человек выздоровели, 2 338 пациентов скончались.
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