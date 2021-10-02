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Забронированное Саакашвили место на рейсе Киев — Тбилиси осталось свободным
Забронированное Саакашвили место на рейсе Киев — Тбилиси осталось свободным - РИА Новости, 02.10.2021
Забронированное Саакашвили место на рейсе Киев — Тбилиси осталось свободным
Место в самолете из Киева в Тбилиси в субботу, которое бронировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили для возвращения на родину, осталось свободным,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T19:27
2021-10-02T19:28
в мире
грузия
михаил саакашвили
рустави
борисполь
гиули аласания
международные авиалинии украины
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Место в самолете из Киева в Тбилиси в субботу, которое бронировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили для возвращения на родину, осталось свободным, передает корреспондент РИА Новости с борта лайнера.Саакашвили 27 сентября заявил, что купил билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября - день выборов в местные органы власти. Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. На нем обозначено, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (так зовут его мать) полетят из киевского Борисполя в международный аэропорт Тбилиси рейсом PS 511 в 19.20 мск на местах 4F и 4E.Как передает корреспондент агентства, свободным осталось и место, которое Саакашвили бронировал на имя своей матери. Это не единственные свободные места в самолете, но большинство мест заняты.Стюардесса борта подтвердила, что Саакашвили должен был лететь именно этим рейсом. "Должен был лететь с нами. Но он уже в Грузии", - сказала она корреспонденту.Представитель компании "Международные авиалинии Украины" на стойке регистрации сослалась на конфиденциальность и не смогла ответить, осталась ли бронь этих мест за Саакашвили или он отменил ее.Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави (около 30 километров от грузинской столицы). В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави, борисполь, гиули аласания, международные авиалинии украины, задержание саакашвили в грузии
19:27 02.10.2021 (обновлено: 19:28 02.10.2021)
 
Забронированное Саакашвили место на рейсе Киев — Тбилиси осталось свободным

Забронированное Саакашвили место в самолете из Киева в Тбилиси осталось свободным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Место в самолете из Киева в Тбилиси в субботу, которое бронировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили для возвращения на родину, осталось свободным, передает корреспондент РИА Новости с борта лайнера.
Саакашвили 27 сентября заявил, что купил билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября - день выборов в местные органы власти. Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. На нем обозначено, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (так зовут его мать) полетят из киевского Борисполя в международный аэропорт Тбилиси рейсом PS 511 в 19.20 мск на местах 4F и 4E.
Как передает корреспондент агентства, свободным осталось и место, которое Саакашвили бронировал на имя своей матери. Это не единственные свободные места в самолете, но большинство мест заняты.
Стюардесса борта подтвердила, что Саакашвили должен был лететь именно этим рейсом. "Должен был лететь с нами. Но он уже в Грузии", - сказала она корреспонденту.
Представитель компании "Международные авиалинии Украины" на стойке регистрации сослалась на конфиденциальность и не смогла ответить, осталась ли бронь этих мест за Саакашвили или он отменил ее.
Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави (около 30 километров от грузинской столицы). В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиРуставиБориспольГиули АласанияМеждународные авиалинии УкраиныЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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