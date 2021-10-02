https://ria.ru/20211002/bron-1752818552.html

Забронированное Саакашвили место на рейсе Киев — Тбилиси осталось свободным

Забронированное Саакашвили место на рейсе Киев — Тбилиси осталось свободным - РИА Новости, 02.10.2021

Забронированное Саакашвили место на рейсе Киев — Тбилиси осталось свободным

Место в самолете из Киева в Тбилиси в субботу, которое бронировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили для возвращения на родину, осталось свободным,... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T19:27

2021-10-02T19:27

2021-10-02T19:28

в мире

грузия

михаил саакашвили

рустави

борисполь

гиули аласания

международные авиалинии украины

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Место в самолете из Киева в Тбилиси в субботу, которое бронировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили для возвращения на родину, осталось свободным, передает корреспондент РИА Новости с борта лайнера.Саакашвили 27 сентября заявил, что купил билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября - день выборов в местные органы власти. Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. На нем обозначено, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (так зовут его мать) полетят из киевского Борисполя в международный аэропорт Тбилиси рейсом PS 511 в 19.20 мск на местах 4F и 4E.Как передает корреспондент агентства, свободным осталось и место, которое Саакашвили бронировал на имя своей матери. Это не единственные свободные места в самолете, но большинство мест заняты.Стюардесса борта подтвердила, что Саакашвили должен был лететь именно этим рейсом. "Должен был лететь с нами. Но он уже в Грузии", - сказала она корреспонденту.Представитель компании "Международные авиалинии Украины" на стойке регистрации сослалась на конфиденциальность и не смогла ответить, осталась ли бронь этих мест за Саакашвили или он отменил ее.Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави (около 30 километров от грузинской столицы). В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления.

https://ria.ru/20211002/tyurma-1752807908.html

грузия

рустави

борисполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави, борисполь, гиули аласания, международные авиалинии украины, задержание саакашвили в грузии