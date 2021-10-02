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В Бразилии произошло землетрясение
В Бразилии произошло землетрясение - РИА Новости, 02.10.2021
В Бразилии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Бразилии недалеко от границы с Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T16:36
2021-10-02T16:36
2021-10-02T16:36
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Бразилии недалеко от границы с Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 12.52 по времени UTC (15.52 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 165 километрах юго-западнее муниципалитета Тарауака. Очаг залегал на глубине 589 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, бразилия, перу
В Бразилии произошло землетрясение
В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 5,9