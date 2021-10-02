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"Станем одной военной базой с Россией": Лукашенко пригрозил Западу неприятностями
Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию - РИА Новости, 02.10.2021
"Станем одной военной базой с Россией": Лукашенко пригрозил Западу неприятностями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью CNN, что в случае внешней агрессии Минск пойдет на еще большее сближение с Москвой. Отрывок беседы с... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T01:06
2021-10-02T01:52
в мире
белоруссия
россия
союзное государство
александр лукашенко
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МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью CNN, что в случае внешней агрессии Минск пойдет на еще большее сближение с Москвой. Отрывок беседы с телеканалом приводится на сайте госиздания "СБ.Беларусь сегодня".Он подчеркнул, что это необходимо "четко понимать".При этом, добавил президент, на территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме дух баз России гражданского назначения."Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая — база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы" — пояснил он.На них служат примерно 30-40 человек, заключил глава государства.В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ России). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.Англосаксонское мышлениеЛукашенко также высказался о суверенитете страны."И никаких цен здесь нет и быть не может. Суверенитет и независимость любой страны не покупается и не продается. Тем более это не со мной", — отметил он.Президент республики подчеркнул, что белорусы и русские — братские народы, движущиеся своим путем. И вопрос о потере независимости Белоруссии или ее вхождении в состав России в повестке дня двусторонних отношений вообще не стоит.По мнению Лукашенко никто не сможет помешать строительству будущего двух народов.
https://ria.ru/20210930/belorussiya-1752517142.html
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
01:06 02.10.2021 (обновлено: 01:52 02.10.2021)
 
Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию

Лукашенко: при внешней агрессии страна станет "единой военной базой Белоруссии и России"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью CNN, что в случае внешней агрессии Минск пойдет на еще большее сближение с Москвой. Отрывок беседы с телеканалом приводится на сайте госиздания "СБ.Беларусь сегодня".
"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что это необходимо "четко понимать".
При этом, добавил президент, на территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме дух баз России гражданского назначения.
"Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая — база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы" — пояснил он.
На них служат примерно 30-40 человек, заключил глава государства.
В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ России). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.
Это абсолютная глупость – Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав России
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Англосаксонское мышление

Лукашенко также высказался о суверенитете страны.
"И никаких цен здесь нет и быть не может. Суверенитет и независимость любой страны не покупается и не продается. Тем более это не со мной", — отметил он.
Президент республики подчеркнул, что белорусы и русские — братские народы, движущиеся своим путем. И вопрос о потере независимости Белоруссии или ее вхождении в состав России в повестке дня двусторонних отношений вообще не стоит.
"У вас англосаксонское мышление. Мы никогда ни с президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор: вы нам заплатите или мы чего-то обещаем. Мы братские народы, мы народы от одного корня — белорусы и русские. Мы абсолютно, ни внешне, ни внутренне ничем не отличаемся друг от друга. У нас единая политика, единые цели. И мы к ним движемся одним путем", — сказал он.
По мнению Лукашенко никто не сможет помешать строительству будущего двух народов.
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Союзное государствоВ миреБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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