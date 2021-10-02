https://ria.ru/20211002/baza-1752761244.html

"Станем одной военной базой с Россией": Лукашенко пригрозил Западу неприятностями

Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию - РИА Новости, 02.10.2021

"Станем одной военной базой с Россией": Лукашенко пригрозил Западу неприятностями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью CNN, что в случае внешней агрессии Минск пойдет на еще большее сближение с Москвой. Отрывок беседы с... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T01:06

2021-10-02T01:06

2021-10-02T01:52

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александр лукашенко

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МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью CNN, что в случае внешней агрессии Минск пойдет на еще большее сближение с Москвой. Отрывок беседы с телеканалом приводится на сайте госиздания "СБ.Беларусь сегодня".Он подчеркнул, что это необходимо "четко понимать".При этом, добавил президент, на территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме дух баз России гражданского назначения."Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая — база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы" — пояснил он.На них служат примерно 30-40 человек, заключил глава государства.В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ России). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.Англосаксонское мышлениеЛукашенко также высказался о суверенитете страны."И никаких цен здесь нет и быть не может. Суверенитет и независимость любой страны не покупается и не продается. Тем более это не со мной", — отметил он.Президент республики подчеркнул, что белорусы и русские — братские народы, движущиеся своим путем. И вопрос о потере независимости Белоруссии или ее вхождении в состав России в повестке дня двусторонних отношений вообще не стоит.По мнению Лукашенко никто не сможет помешать строительству будущего двух народов.

https://ria.ru/20210930/belorussiya-1752517142.html

https://ria.ru/20210928/lukashenko-1752218796.html

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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко