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Мурашко заявил о снятии всех барьеров для признания "Спутника V" в ВОЗ
Мурашко заявил о снятии всех барьеров для признания "Спутника V" в ВОЗ - РИА Новости, 02.10.2021
Мурашко заявил о снятии всех барьеров для признания "Спутника V" в ВОЗ
На сегодняшний день все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T14:31
2021-10-02T14:31
2021-10-02T18:27
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ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. На сегодняшний день все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве."Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Это все административная процедура. На сегодняшний день все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ", - отметил Мурашко.В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.
https://ria.ru/20210930/kovid-1752575523.html
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в мире, воз, михаил мурашко, россия, вакцина "спутник v", сша, женева (город), здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус в россии
14:31 02.10.2021 (обновлено: 18:27 02.10.2021)
Мурашко заявил о снятии всех барьеров для признания "Спутника V" в ВОЗ
Глава Минздрава Мурашко: все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ устранены