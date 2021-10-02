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После ЧП на переезде под Пензой восстановили движение поездов
После ЧП на переезде под Пензой восстановили движение поездов - РИА Новости, 02.10.2021
После ЧП на переезде под Пензой восстановили движение поездов
Движение поездов полностью восстановлено под Пензой, где в ночь на субботу на переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:57
2021-10-02T16:16
происшествия
томск
пенза
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
адлер
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Движение поездов полностью восстановлено под Пензой, где в ночь на субботу на переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика, сообщает МЧС РФ.Ранее в ведомстве проинформировали, что пассажирский поезд №116 Адлер - Томск и "Камаз" столкнулись на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка около 4.30 мск. В поезде находились более 300 человек, три вагона сошли с рельсов, никто не пострадал. Из-за ЧП, по данным РЖД, задерживались несколько пассажирских поездов. В прокуратуре уточнили, что были повреждены участок железнодорожного полотна и пассажирская платформа. СК возбудил уголовное дело."В 12.23 аварийно-восстановительные работы завершены. Движение поездов полностью восстановлено", - говорится в сообщении МЧС.Как сообщила Куйбышевская железная дорога (филиал РЖД), в связи с разрушением во время ДТП пассажирской платформы остановка на остановочном пункте "82 километр" для всех пригородных поездов отменяется."Задержанные в результате схода пассажирские поезда №116 сообщением Адлер - Томск, №340 сообщением Новороссийск - Нижний Новгород, №312 сообщением Новороссийск - Воркута, №52 сообщением Пенза - Москва отправлены по маршруту следования. ОАО "РЖД" принимает меры для их скорейшего ввода в график движения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211002/stolknovenie-1752788586.html
https://ria.ru/20211002/poezd-1752804739.html
томск
пенза
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происшествия, томск, пенза, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), адлер
13:57 02.10.2021 (обновлено: 16:16 02.10.2021)
 
После ЧП на переезде под Пензой восстановили движение поездов

После ЧП на переезде под Пензой полностью восстановили движение поездов

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области / Перейти в фотобанкНа месте столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской област
На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской област - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Движение поездов полностью восстановлено под Пензой, где в ночь на субботу на переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика, сообщает МЧС РФ.
Ранее в ведомстве проинформировали, что пассажирский поезд №116 Адлер - Томск и "Камаз" столкнулись на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка около 4.30 мск. В поезде находились более 300 человек, три вагона сошли с рельсов, никто не пострадал. Из-за ЧП, по данным РЖД, задерживались несколько пассажирских поездов. В прокуратуре уточнили, что были повреждены участок железнодорожного полотна и пассажирская платформа. СК возбудил уголовное дело.
Столкновение поезда с грузовиком в Пензенской области. Кадры ДТП - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 12:51
СК показал кадры с места столкновения поезда и грузовика под Пензой
"В 12.23 аварийно-восстановительные работы завершены. Движение поездов полностью восстановлено", - говорится в сообщении МЧС.
Как сообщила Куйбышевская железная дорога (филиал РЖД), в связи с разрушением во время ДТП пассажирской платформы остановка на остановочном пункте "82 километр" для всех пригородных поездов отменяется.
"Задержанные в результате схода пассажирские поезда №116 сообщением Адлер - Томск, №340 сообщением Новороссийск - Нижний Новгород, №312 сообщением Новороссийск - Воркута, №52 сообщением Пенза - Москва отправлены по маршруту следования. ОАО "РЖД" принимает меры для их скорейшего ввода в график движения", - говорится в сообщении.
На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской област - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 16:12
Пассажиров попавшего в ДТП поезда доставили в Пензу
 
ПроисшествияТомскПензаРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Адлер
 
 
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