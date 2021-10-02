https://ria.ru/20211002/avariya-1752781981.html

После столкновения поезда и грузовика на переезде под Пензой завели дело

После столкновения поезда и грузовика на переезде под Пензой завели дело - РИА Новости, 02.10.2021

После столкновения поезда и грузовика на переезде под Пензой завели дело

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения поезда с пассажирами РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:28

2021-10-02T11:28

2021-10-02T11:39

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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения поезда с пассажирами и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской области, сообщил старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.Ранее в МЧС проинформировали, что сообщение о столкновении пассажирского поезда №116 Адлер - Томск и "Камаза" на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка поступило в 4.28 мск, в поезде находились 326 человек. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, никто не пострадал. По данным РЖД, из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен. В прокуратуре уточнили, что повреждены участок железнодорожного полотна и пассажирская платформа."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", - сказал Захаров журналистам. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до двух лет лишения свободы.

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Столкновение поезда с грузовиком в Пензенской области. Кадры ДТП Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка. 2021-10-02T11:28 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, пенза, ржд, россия