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После столкновения поезда и грузовика на переезде под Пензой завели дело
После столкновения поезда и грузовика на переезде под Пензой завели дело - РИА Новости, 02.10.2021
После столкновения поезда и грузовика на переезде под Пензой завели дело
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения поезда с пассажирами РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:28
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происшествия
пенза
ржд
россия
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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения поезда с пассажирами и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской области, сообщил старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.Ранее в МЧС проинформировали, что сообщение о столкновении пассажирского поезда №116 Адлер - Томск и "Камаза" на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка поступило в 4.28 мск, в поезде находились 326 человек. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, никто не пострадал. По данным РЖД, из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен. В прокуратуре уточнили, что повреждены участок железнодорожного полотна и пассажирская платформа."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", - сказал Захаров журналистам. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до двух лет лишения свободы.
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Столкновение поезда с грузовиком в Пензенской области. Кадры ДТП
Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка.
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происшествия, пенза, ржд, россия
11:28 02.10.2021 (обновлено: 11:39 02.10.2021)
 
После столкновения поезда и грузовика на переезде под Пензой завели дело

После ДТП с поездом под Пензой завели дело о нарушении правил безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области / Перейти в фотобанкНа месте столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской областит. Стоп-кадр видео
На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской областит. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области
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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения поезда с пассажирами и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской области, сообщил старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.
Ранее в МЧС проинформировали, что сообщение о столкновении пассажирского поезда №116 Адлер - Томск и "Камаза" на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка поступило в 4.28 мск, в поезде находились 326 человек. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, никто не пострадал. По данным РЖД, из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен. В прокуратуре уточнили, что повреждены участок железнодорожного полотна и пассажирская платформа.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", - сказал Захаров журналистам. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до двух лет лишения свободы.
На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской областит. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 09:15
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