https://ria.ru/20211002/avariya-1752771355.html
Глава Пензенской области поручил устранить последствия ДТП с поездом
Глава Пензенской области поручил устранить последствия ДТП с поездом - РИА Новости, 02.10.2021
Глава Пензенской области поручил устранить последствия ДТП с поездом
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил в сжатые сроки устранить последствия столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T09:15
2021-10-02T09:15
2021-10-02T16:05
происшествия
пензенская область
олег мельниченко
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САРАТОВ, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил в сжатые сроки устранить последствия столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе, сообщила пресс-служба главы региона.По данным МЧС России, сообщение о столкновении пассажирского поезда № 116 Адлер — Томск и камаза на 82-м километре перегона Лунино — Гальцовка поступило в 4:28 мск, в поезде находились 326 человек. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, при этом никто не пострадал. В экстренных службах отмечали, что прогнозируется задержка трех пассажирских поездов."Необходимо оказать помощь железнодорожникам в устранении последствий ДТП и в самые короткие сроки возобновить движение поездов", — цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Уточняется, что глава региона лично выехал на место ДТП и поручил врио первого заместителя председателя правительства области Виктору Кувайцеву и главе администрации Лунинского района лично держать на контроле данную ситуацию и координировать работу по ликвидации последствий аварии.
https://ria.ru/20211002/poezd-1752765691.html
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происшествия, пензенская область, олег мельниченко
09:15 02.10.2021 (обновлено: 16:05 02.10.2021)
Глава Пензенской области поручил устранить последствия ДТП с поездом
Губернатор Мельниченко поручил оперативно устранить последствия ДТП с поездом под Пензой
САРАТОВ, 2 окт — РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
поручил в сжатые сроки устранить последствия столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным МЧС России, сообщение о столкновении пассажирского поезда № 116 Адлер — Томск и камаза на 82-м километре перегона Лунино — Гальцовка поступило в 4:28 мск, в поезде находились 326 человек. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, при этом никто не пострадал. В экстренных службах отмечали, что прогнозируется задержка трех пассажирских поездов.
"Необходимо оказать помощь железнодорожникам в устранении последствий ДТП и в самые короткие сроки возобновить движение поездов", — цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Уточняется, что глава региона лично выехал на место ДТП и поручил врио первого заместителя председателя правительства области Виктору Кувайцеву и главе администрации Лунинского района лично держать на контроле данную ситуацию и координировать работу по ликвидации последствий аварии.