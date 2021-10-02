https://ria.ru/20211002/armiya-1752763833.html
Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин - РИА Новости, 02.10.2021
Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
Боевые машины российской армии получат покрытие-хамелеон, способное менять окраску в зависимости от окружающего ландшафта, опытный образец уже проходит... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T03:35
2021-10-02T03:35
2021-10-02T03:52
новое оружие россии
безопасность
технологии
ростех
российская электроника
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Боевые машины российской армии получат покрытие-хамелеон, способное менять окраску в зависимости от окружающего ландшафта, опытный образец уже проходит испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Такой маскировкой планируется оснащать различную бронетехнику, например танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и так далее.Комплекс маскировки, пояснил источник, состоит из отдельных небольших пластин с электрохромным покрытием, что позволяет ему создавать различные зрительные образы, которые не только копируют цвет окружающего ландшафта, но и его структуру.Информацию об окружающей обстановке система собирает с помощью видеокамер. Получаемое изображение анализируется вычислительным комплексом с точки зрения цвета и структуры, и затем покрытие подстраивается под окружающую действительность, создавая соответствующие камуфлирующие образы.Источник добавил, что новая маскировка не позволит эффективно работать телевизионно-оптическими приборам противника, например оптико-локационным станциям самолетов и беспилотников, а также прицельно-навигационным комплексам наземной техники.Он уточнил, что на больших дистанциях возникнут проблемы с идентификацией и у профессионально подготовленного человека.Впервые электрохромный материал продемонстрировали представители "Росэлектроники" (входит в "Ростех") на выставке "Армия-2018" в рамках проекта создания экипировки солдата будущего следующего поколения. Тогда представили шлем с установленными на нем пластинами покрытия. Позднее поступали заявления, что такую маскировку применят в составе комплекта "Сотник".
https://ria.ru/20210806/bmp-3-1744604460.html
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РИА Новости
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безопасность, технологии, ростех, российская электроника, вооруженные силы рф
03:35 02.10.2021 (обновлено: 03:52 02.10.2021)
Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
Источник: боевые машины российской армии получат покрытие-хамелеон
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Боевые машины российской армии получат покрытие-хамелеон, способное менять окраску в зависимости от окружающего ландшафта, опытный образец уже проходит испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Создан опытный образец маскировочного покрытия на основе электрохромных материалов, которое меняет цвет в зависимости от окружающего ландшафта. Сейчас ведутся испытания опытных образцов покрытия на макетах техники", — отметил собеседник агентства.
Такой маскировкой планируется оснащать различную бронетехнику, например танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и так далее.
Комплекс маскировки, пояснил источник, состоит из отдельных небольших пластин с электрохромным покрытием, что позволяет ему создавать различные зрительные образы, которые не только копируют цвет окружающего ландшафта, но и его структуру.
Информацию об окружающей обстановке система собирает с помощью видеокамер. Получаемое изображение анализируется вычислительным комплексом с точки зрения цвета и структуры, и затем покрытие подстраивается под окружающую действительность, создавая соответствующие камуфлирующие образы.
"Скорость реакции маскировки на изменения среды составляет доли секунды. Если, допустим, танк стоял в поле и покрытие имело раскраску одного типа, а потом он сменил позицию и оказался на фоне ландшафта другого типа, то покрытие будет менять цвет и структуру камуфляжа на всем участке его движения", — рассказал собеседник.
Источник добавил, что новая маскировка не позволит эффективно работать телевизионно-оптическими приборам противника, например оптико-локационным станциям самолетов и беспилотников, а также прицельно-навигационным комплексам наземной техники.
"Из-за того, что техника будет сливаться с ландшафтом, будет идти срыв автоматического сопровождения", — пояснил собеседник.
Он уточнил, что на больших дистанциях возникнут проблемы с идентификацией и у профессионально подготовленного человека.
Впервые электрохромный материал продемонстрировали представители "Росэлектроники
" (входит в "Ростех
") на выставке "Армия-2018" в рамках проекта создания экипировки солдата будущего следующего поколения. Тогда представили шлем с установленными на нем пластинами покрытия. Позднее поступали заявления, что такую маскировку применят в составе комплекта "Сотник".