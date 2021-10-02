https://ria.ru/20211002/arest-1752802985.html

В Коми арестовали виновницу смертельного ДТП

В Коми арестовали виновницу смертельного ДТП - РИА Новости, 02.10.2021

В Коми арестовали виновницу смертельного ДТП

Сыктывкарский городской суд арестовал виновницу тройного ДТП в Сыктывкаре, в результате которого погибла женщина, а мужчина и ребенок получили травмы, сообщили... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:55

2021-10-02T15:55

2021-10-02T15:55

происшествия

сыктывкар

volkswagen group

авто

республика коми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд арестовал виновницу тройного ДТП в Сыктывкаре, в результате которого погибла женщина, а мужчина и ребенок получили травмы, сообщили в пресс-службе суда."Суд заключил под стражу Шеремет И.Ю., задержанную по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, сопряженного с оставлением места его совершения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Уточняется, что мера пресечения избрана сроком на 2 месяца, по 30 ноября.Ранее следователи завели уголовное дело после тройного ДТП в Сыктывкаре. По данным следствия, 1 октября на перекрестке автомобиль под управлением 52-летней женщины сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. После этого, машина выехала на тротуар, где наехала на женщину, после чего столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован, женщина скончалась на месте происшествия, пострадал и водитель Volkswagen.

https://ria.ru/20210907/moskva-1748968371.html

сыктывкар

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Смертельное ДТП в Сыктывкаре. Кадры инцидента Женщина погибла, ребенок и водитель пострадали в результате тройного ДТП в Сыктывкаре в Республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УГИБДД. 2021-10-02T15:55 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сыктывкар, volkswagen group, авто, республика коми