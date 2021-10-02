https://ria.ru/20211002/arest-1752802985.html
В Коми арестовали виновницу смертельного ДТП
В Коми арестовали виновницу смертельного ДТП - РИА Новости, 02.10.2021
В Коми арестовали виновницу смертельного ДТП
Сыктывкарский городской суд арестовал виновницу тройного ДТП в Сыктывкаре, в результате которого погибла женщина, а мужчина и ребенок получили травмы, сообщили... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:55
2021-10-02T15:55
2021-10-02T15:55
происшествия
сыктывкар
volkswagen group
авто
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд арестовал виновницу тройного ДТП в Сыктывкаре, в результате которого погибла женщина, а мужчина и ребенок получили травмы, сообщили в пресс-службе суда."Суд заключил под стражу Шеремет И.Ю., задержанную по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, сопряженного с оставлением места его совершения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Уточняется, что мера пресечения избрана сроком на 2 месяца, по 30 ноября.Ранее следователи завели уголовное дело после тройного ДТП в Сыктывкаре. По данным следствия, 1 октября на перекрестке автомобиль под управлением 52-летней женщины сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. После этого, машина выехала на тротуар, где наехала на женщину, после чего столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован, женщина скончалась на месте происшествия, пострадал и водитель Volkswagen.
https://ria.ru/20210907/moskva-1748968371.html
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РИА Новости
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Смертельное ДТП в Сыктывкаре. Кадры инцидента
Женщина погибла, ребенок и водитель пострадали в результате тройного ДТП в Сыктывкаре в Республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УГИБДД.
2021-10-02T15:55
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, сыктывкар, volkswagen group, авто, республика коми
В Коми арестовали виновницу смертельного ДТП
Виновницу ДТП в Коми, в котором погибла женщина и двое пострадали, арестовали