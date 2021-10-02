https://ria.ru/20211002/advokaty-1752821391.html

Главред "Комсомольской правды" раскрыл детали задержания Можейко

Главред "Комсомольской правды" раскрыл детали задержания Можейко - РИА Новости, 02.10.2021

Главред "Комсомольской правды" раскрыл детали задержания Можейко

Редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко, сообщил РИА Новости главный редактор издания Владимир... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T20:03

2021-10-02T20:03

2021-10-02T21:41

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко, сообщил РИА Новости главный редактор издания Владимир Сунгоркин."Пока у них не было возможности с ним встретиться. Никакой официальной информации мы не имеем. Его задержали в Москве и вывезли <...>, это было вчера", — сказал он.Ранее главред "Комсомольской правды" рассказал, что Можейко сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а его дом обыскали. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, он проходит фигурантом сразу двух уголовных дел — о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Можейко работал в филиале российского издания, и в ведомстве ждут от Минска соблюдения прав журналистов, посольство постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" утверждает, что Можейко взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. Сунгоркин ранее связал блокировку сайта "Комсомольской правды в Беларуси" с этим материалом.В Мининформе республики отметили, что доступ к сайту ограничили из-за того, что там "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности".Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудника ведомства смертельно ранили во время "специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди".

https://ria.ru/20211001/kp-1752641548.html

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в мире, журналист, белоруссия, россия, геннадий можейко, москва, владимир сунгоркин, мария захарова