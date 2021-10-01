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Правительство направит регионам средства на поддержку производителей зерна
Правительство направит регионам средства на поддержку производителей зерна - РИА Новости, 01.10.2021
Правительство направит регионам средства на поддержку производителей зерна
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:10
2021-10-01T09:10
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает пресс-служба кабмина."Российские регионы получат более 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В этом году в России начала действовать гибкая экспортная пошлина на зерновые. Она позволила предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок. Благодаря запуску этого механизма также удалось аккумулировать дополнительные ресурсы на поддержку аграриев, напоминает пресс-служба.Уточняется, что средства, предусмотренные распоряжением, поступят в 62 региона. Для каждого величина финансирования рассчитывалась исходя из объема полученной продукции.Региональные власти в свою очередь перечислят средства местным сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до половины своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы."Новый механизм господдержки создает долгосрочные и понятные условия для отрасли, повышает ее конкурентоспособность, а также формирует среду для привлечения дополнительных инвестиций. В итоге все это укрепляет продовольственную безопасность страны и, самое главное, позволяет стабилизировать цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке", - приводятся слова Мишустина на заседании правительства 29 сентября.
https://ria.ru/20210904/zerno-1748654745.html
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экономика, михаил мишустин, россия
09:10 01.10.2021
 
Правительство направит регионам средства на поддержку производителей зерна

Правительство направит более десяти миллиардов рублей на поддержку производителей зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает пресс-служба кабмина.
"Российские регионы получат более 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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В этом году в России начала действовать гибкая экспортная пошлина на зерновые. Она позволила предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок. Благодаря запуску этого механизма также удалось аккумулировать дополнительные ресурсы на поддержку аграриев, напоминает пресс-служба.
Уточняется, что средства, предусмотренные распоряжением, поступят в 62 региона. Для каждого величина финансирования рассчитывалась исходя из объема полученной продукции.
Региональные власти в свою очередь перечислят средства местным сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до половины своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
"Новый механизм господдержки создает долгосрочные и понятные условия для отрасли, повышает ее конкурентоспособность, а также формирует среду для привлечения дополнительных инвестиций. В итоге все это укрепляет продовольственную безопасность страны и, самое главное, позволяет стабилизировать цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке", - приводятся слова Мишустина на заседании правительства 29 сентября.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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