https://ria.ru/20211001/zelenskiy-1752632444.html

Зеленский рассказал, что в школе был "демоном"

Зеленский рассказал, что в школе был "демоном" - РИА Новости, 01.10.2021

Зеленский рассказал, что в школе был "демоном"

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в школе был бешеным, неадекватным и неуравновешенным, как демон. Об этом он рассказал, выступая перед... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:42

2021-10-01T11:42

2021-10-01T13:13

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владимир зеленский

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КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в школе был бешеным, неадекватным и неуравновешенным, как демон. Об этом он рассказал, выступая перед преподавателями в преддверии Дня работника образования.Он вспомнил, что во многих школах есть традиция: в этот день ученики старших классов заменяют учителей и проводят часть уроков. "Они стоят на вашем месте, в центре класса, понимают, как это очень непросто — тут стоять, будто ты один на большой сцене в ярком луче света, абсолютно темном зале, когда все взгляды только на тебя. Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, — я про таких, как я, мы все были такими, — демонов, в хорошем смысле этого слова", — сказал Зеленский, обращаясь к преподавателям.По его словам, оказавшись на месте учителя, ученики понимают, как это сложно, и начинают ценить труд педагогов.Кроме того, украинский лидер рассказал, что обижался на своего отца-профессора."Не понимал, почему должен делить своего отца еще с какими-то чужими детьми. Почему они забирают у меня, я же сын, время, почему мой отец так долго им что-то объясняет, что-то важное. Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель", — сказал Зеленский.Он отметил, что всегда поздравляет отца с профессиональным праздником. "Правда, не с Днем работника образования, а с Днем учителя. Ну, привыкли так. Согласитесь, всю жизнь этот праздник многие из нас называют именно так", — заключил президент.День работников образования ежегодно отмечается на Украине в первое воскресенье октября. В советское время этот праздник назывался Днем учителя.

https://ria.ru/20211001/oshibka-1752599778.html

https://ria.ru/20210930/zelenskiy-1752499991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, владимир зеленский