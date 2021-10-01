https://ria.ru/20211001/zarplaty-1752602086.html

С октября в России повысят зарплаты бюджетников и пенсии военнослужащих

С октября в России повысят зарплаты бюджетников и пенсии военнослужащих - РИА Новости, 01.10.2021

С октября в России повысят зарплаты бюджетников и пенсии военнослужащих

С 1 октября в России некоторым категориям граждан повысят заработную плату, также произойдут изменения в выплатах на детей и пенсионных начислениях. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T07:54

2021-10-01T07:54

2021-10-01T07:54

общество

пенсионный фонд рф

рэу имени г. в. плеханова

россия

юлия финогенова

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. С 1 октября в России некоторым категориям граждан повысят заработную плату, также произойдут изменения в выплатах на детей и пенсионных начислениях.Повышение зарплат силовиковСо второго месяца осени на 3,7 процента будут повышены оклады контрактников, граждан, проходящих срочную службу в Вооруженных силах, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенников, пожарных.Эта мера распространится на некоторых сотрудников Фельдъегерской службы. Военные пенсии с октября также вырастут.Индексации зарплат бюджетниковЗаработную плату бюджетников также проиндексируют. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, что размер прибавки зависит от региона проживания и отраслевой специфики. При этом, как подчеркнула специалист, он не может быть меньше федерального уровня.Собеседник издания уточнила, для части госслужащих повышение составит как минимум 6,6 процента. Для другой части — прежде всего экономистов, психологов, которые задействованы в бюджетной сфере, повышение будет на 3,8 процента.Выплаты на детейС октября выплаты на первого и второго ребенка станут поступать только на карту "Мир". Нововведение в том числе затронет семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.Финогенова напомнила, что карту "Мир" будут поступать пособия женщинам по беременности и родам, уходу за ребенком и пособия по безработице.Доплаты к пенсиямКак отметил в интервью агентству "Прайм" глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, также со второго месяца осени вырастут пенсионные выплаты и будут расширены льготы в честь Дня пожилого человека.По его словам, надбавку можно получить в натуральном виде или деньгами. При отказе от услуги ее стоимость в денежном эквиваленте добавят к пенсии гражданина. Для изменения способа получения услуги нужно было до первого числа наступившего месяца подать соответствующее заявление через в Пенсионный фонд, МФЦ, в личном кабинете сайта ПФР и на портале "Госуслуги".

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https://ria.ru/20210922/zarplata-1751228548.html

https://ria.ru/20210929/pensiya-1752406758.html

https://ria.ru/20210928/pensii-1752168206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсионный фонд рф, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова