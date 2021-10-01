https://ria.ru/20211001/zarplata-1752589498.html

Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам

Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам - РИА Новости, 01.10.2021

Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам

С 1 октября 2021 года заработная плата военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T00:10

2021-10-01T00:10

2021-10-01T00:41

общество

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. С 1 октября 2021 года заработная плата военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и руководства органов фельдъегерской связи увеличена на 3,7%, следует из постановления правительства РФ.Из постановления следует, что также проиндексированы размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям сотрудников войск национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи.

https://ria.ru/20210922/zarplata-1751228548.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия