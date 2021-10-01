https://ria.ru/20211001/zarplata-1752589498.html
Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам
Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам - РИА Новости, 01.10.2021
Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам
С 1 октября 2021 года заработная плата военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T00:10
2021-10-01T00:10
2021-10-01T00:41
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. С 1 октября 2021 года заработная плата военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и руководства органов фельдъегерской связи увеличена на 3,7%, следует из постановления правительства РФ.Из постановления следует, что также проиндексированы размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям сотрудников войск национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи.
https://ria.ru/20210922/zarplata-1751228548.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
00:10 01.10.2021 (обновлено: 00:41 01.10.2021)
Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам
Правительство увеличило с 1 октября 2021 года зарплаты военным и силовикам на 3,7 процента