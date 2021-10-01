Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/zarplata-1752589498.html
Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам
Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам - РИА Новости, 01.10.2021
Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам
С 1 октября 2021 года заработная плата военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T00:10
2021-10-01T00:41
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151559/45/1515594584_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c349ef8f5bf0a6fda5527766452f1cf.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. С 1 октября 2021 года заработная плата военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и руководства органов фельдъегерской связи увеличена на 3,7%, следует из постановления правительства РФ.Из постановления следует, что также проиндексированы размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям сотрудников войск национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи.
https://ria.ru/20210922/zarplata-1751228548.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151559/45/1515594584_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be42f55d3b51cdb3ccaf4e4ccbf9fd15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
00:10 01.10.2021 (обновлено: 00:41 01.10.2021)
 
Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам

Правительство увеличило с 1 октября 2021 года зарплаты военным и силовикам на 3,7 процента

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. С 1 октября 2021 года заработная плата военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и руководства органов фельдъегерской связи увеличена на 3,7%, следует из постановления правительства РФ.
"Повысить с 1 октября 2021 г. в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", - говорится в документе.
Из постановления следует, что также проиндексированы размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям сотрудников войск национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 05:07
Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
 
ОбществоФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:40Суд назначил управляющего активами основателя Natura Siberica
13:40Бритни Спирс после отстранения отца от опеки опубликовала откровенные фото
13:32В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"
13:31Российского банкира задержали в Черногории
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК передали материалы против блогера из-за провокационных фото у храма
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
Лента новостейМолния