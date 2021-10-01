https://ria.ru/20211001/zakony-1752593737.html

Пенсии, зарплаты бюджетников и техосмотр: что изменится в России в октябре

Пенсии, зарплаты бюджетников и техосмотр: что изменится в России в октябре - РИА Новости, 01.10.2021

Пенсии, зарплаты бюджетников и техосмотр: что изменится в России в октябре

В октябре в России вступают в силу несколько новых законов и правил, которые коснутся многих граждан. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T01:31

2021-10-01T01:31

2021-10-01T12:46

общество

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В октябре в России вступают в силу несколько новых законов и правил, которые коснутся многих граждан.Бесплатная вакцинацияТеперь россияне могут бесплатно делать прививки, которые входят в национальный календарь, не только в государственных, но и в частных клиниках.Как ранее пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, эта норма даст всем желающим возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют.Повышение зарплат некоторых категорий бюджетниковСо второго месяца осени на 3,7 процента будут повышены оклады контрактников, граждан, проходящих срочную службу в Вооруженных силах, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенников, пожарных.Также эта мера распространится на некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.Доплаты к пенсиямПервого октября также правительство увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы в честь Дня пожилого человека. Об этом агентству "Прайм" ранее рассказал глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.При этом доплаты зависят от региона. Пенсионеру могут выдать подарки или предложить прибавку к пенсии, также возможны особые льготы для лиц старше 70 лет, добавил эксперт.По словам Гавришева, надбавку можно получить в натуральном виде или деньгами. При отказе от услуги ее стоимость в денежном эквиваленте добавят к пенсии гражданина. Для изменения способа получения услуги нужно было до первого числа наступившего месяца подать соответствующее заявление через в Пенсионный фонд, МФЦ, в личном кабинете сайта ПФР и на портале "Госуслуги".Новые правила техосмотраС 1 октября завершается период полугодового продления действия диагностических карт, срок которых истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. Таким образом, если документ, например, перестал быть действительным 30 сентября, то он все еще будет иметь силу в течение шести месяцев. Отметку об аннулировании теперь заносят в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператора, выдавшего карту без ТО, привлекут к административной ответственности.Выплаты на детейС октября выплаты на первого и второго ребенка станут поступать только на карту "Мир".Нововведение в том числе затронет семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Для получения выплаты доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.Данные сотовых операторовОператоров обяжут передавать данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, если такое требование выдвинет им Роскомнадзор.Речь идет об используемом ими оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.Общедоступность телевиденияРоссияне получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете.Роскомнадзор, в свою очередь, обеспечит единство содержания телеканалов во всех средах распространения. Для этого ведомство установит соответствующие требования к программному обеспечению.Госрегистрация недвижимостиПомимо этого, у россиян появится возможность подавать документы о госрегистрации прав на недвижимость через нотариуса.Срок регистрации составит пять рабочих дней для заявления на бумаге, три дня — в цифровом формате, семь дней — при подаче через МФЦ.Институт типовой проектной документацииС октября при получении положительного заключения от госэкспертизы проектная документация станет считаться типовой. При этом ее необходимо использовать при строительстве или реконструкции объекта.Сведения о такой проектной документации попадут в госреестр.Защита инвесторовС октября неквалифицированные инвесторы начнут проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами.У тех, кто не сможет сдать экзамен, останется возможность купить любой инструмент, но на сумму не более ста тысяч рублей за сделку и под специальное уведомление о принятии рисков на свою ответственность.

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https://ria.ru/20210922/sotsseti-1751348537.html

https://realty.ria.ru/20210827/sdelki-1747539062.html

https://ria.ru/20210603/infestitsii-1735526400.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия