https://ria.ru/20211001/vyplata-1752593474.html

В России изменится порядок выплаты детских пособий

В России изменится порядок выплаты детских пособий - РИА Новости, 01.10.2021

В России изменится порядок выплаты детских пособий

Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно получать только на карту "Мир", а РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T01:15

2021-10-01T01:15

2021-10-01T01:15

общество

карта "мир"

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно получать только на карту "Мир", а для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохраняется возможность получения выплат наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.Ранее начисление ряда соцвыплат также привязали к картам "Мир" - с 1 июля на них перечисляются пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Кроме того, на российскую карту получают зарплаты работники бюджетной сферы и стипендию студенты.

https://ria.ru/20210921/posobiya-1751141947.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, карта "мир", россия