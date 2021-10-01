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В России изменится порядок выплаты детских пособий
В России изменится порядок выплаты детских пособий - РИА Новости, 01.10.2021
В России изменится порядок выплаты детских пособий
Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно получать только на карту "Мир", а РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T01:15
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общество
карта "мир"
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно получать только на карту "Мир", а для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохраняется возможность получения выплат наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.Ранее начисление ряда соцвыплат также привязали к картам "Мир" - с 1 июля на них перечисляются пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Кроме того, на российскую карту получают зарплаты работники бюджетной сферы и стипендию студенты.
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общество, карта "мир", россия
01:15 01.10.2021
 
В России изменится порядок выплаты детских пособий

Россияне с октября могут получать детские пособия только на карту "Мир" или наличными

© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Карта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно получать только на карту "Мир", а для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохраняется возможность получения выплат наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.
Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.
Ранее начисление ряда соцвыплат также привязали к картам "Мир" - с 1 июля на них перечисляются пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Кроме того, на российскую карту получают зарплаты работники бюджетной сферы и стипендию студенты.
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