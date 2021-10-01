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Володин рассказал о приоритете осенней сессии Госдумы
Володин рассказал о приоритете осенней сессии Госдумы - РИА Новости, 01.10.2021
Володин рассказал о приоритете осенней сессии Госдумы
Бюджет станет приоритетом осенней сессии в работе Госдумы нового созыва, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени останется на его... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:48
2021-10-01T14:59
политика
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бюджет станет приоритетом осенней сессии в работе Госдумы нового созыва, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени останется на его рассмотрение, цитирует слова председателя Госдумы VII созыва Вячеслава Володина думский сайт.Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования."Решение президента позволит депутатам нового созыва приступить к работе, не дожидаясь, пока истечет тридцать дней после избрания", - отметил Володин.Таким образом, отмечает он, чем раньше избранные депутаты приступят к работе, тем больше времени у них будет, чтобы рассмотреть проект бюджета."Безусловным приоритетом осенней сессии станет бюджет. Сроки его обсуждения и прохождения в Госдуме строго регламентированы. Поэтому, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение главного финансового документа страны", - подчеркнул Володин.Правительство РФ внесло в Думу проект федерального бюджета в четверг, на его рассмотрение по закону отведено 60 дней. По словам Володина, решение провести еще один дополнительный Совет Думы, уже четвертый после окончания весенней сессии палаты, было принято для того, чтобы "не откладывать начало бюджетного процесса"."Регионам для формирования собственных бюджетов необходимо как можно скорее понять, на какие средства они могут рассчитывать", - пояснил спикер Госдумы.Всего Совет Думы рассмотрел в пятницу 36 законопроектов, 13 из них – это проект федерального бюджета и бюджетообразующие законопроекты, уточнил Володин. Совет Думы направил эти проекты в рассылку для подготовки замечаний и предложений в Совет Федерации, Центробанк, Общественную и Счетную палаты. Также между профильными комитетами палаты были распределены конкретные разделы бюджета и бюджетообразующие законопроекты, которые они будут рассматривать с участием ответственных министерств и ведомств.
https://ria.ru/20210930/gosduma-1752510067.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, россия
14:48 01.10.2021 (обновлено: 14:59 01.10.2021)
 
Володин рассказал о приоритете осенней сессии Госдумы

Володин: безусловным приоритетом осенней сессии Госдумы станет бюджет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бюджет станет приоритетом осенней сессии в работе Госдумы нового созыва, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени останется на его рассмотрение, цитирует слова председателя Госдумы VII созыва Вячеслава Володина думский сайт.
Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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"Решение президента позволит депутатам нового созыва приступить к работе, не дожидаясь, пока истечет тридцать дней после избрания", - отметил Володин.
Таким образом, отмечает он, чем раньше избранные депутаты приступят к работе, тем больше времени у них будет, чтобы рассмотреть проект бюджета.
"Безусловным приоритетом осенней сессии станет бюджет. Сроки его обсуждения и прохождения в Госдуме строго регламентированы. Поэтому, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение главного финансового документа страны", - подчеркнул Володин.
Правительство РФ внесло в Думу проект федерального бюджета в четверг, на его рассмотрение по закону отведено 60 дней. По словам Володина, решение провести еще один дополнительный Совет Думы, уже четвертый после окончания весенней сессии палаты, было принято для того, чтобы "не откладывать начало бюджетного процесса".
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"Регионам для формирования собственных бюджетов необходимо как можно скорее понять, на какие средства они могут рассчитывать", - пояснил спикер Госдумы.
Всего Совет Думы рассмотрел в пятницу 36 законопроектов, 13 из них – это проект федерального бюджета и бюджетообразующие законопроекты, уточнил Володин. Совет Думы направил эти проекты в рассылку для подготовки замечаний и предложений в Совет Федерации, Центробанк, Общественную и Счетную палаты. Также между профильными комитетами палаты были распределены конкретные разделы бюджета и бюджетообразующие законопроекты, которые они будут рассматривать с участием ответственных министерств и ведомств.
 
ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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