https://ria.ru/20211001/volodin-1752671952.html

Володин рассказал о приоритете осенней сессии Госдумы

Володин рассказал о приоритете осенней сессии Госдумы - РИА Новости, 01.10.2021

Володин рассказал о приоритете осенней сессии Госдумы

Бюджет станет приоритетом осенней сессии в работе Госдумы нового созыва, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени останется на его... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:48

2021-10-01T14:48

2021-10-01T14:59

политика

вячеслав володин

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бюджет станет приоритетом осенней сессии в работе Госдумы нового созыва, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени останется на его рассмотрение, цитирует слова председателя Госдумы VII созыва Вячеслава Володина думский сайт.Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования."Решение президента позволит депутатам нового созыва приступить к работе, не дожидаясь, пока истечет тридцать дней после избрания", - отметил Володин.Таким образом, отмечает он, чем раньше избранные депутаты приступят к работе, тем больше времени у них будет, чтобы рассмотреть проект бюджета."Безусловным приоритетом осенней сессии станет бюджет. Сроки его обсуждения и прохождения в Госдуме строго регламентированы. Поэтому, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение главного финансового документа страны", - подчеркнул Володин.Правительство РФ внесло в Думу проект федерального бюджета в четверг, на его рассмотрение по закону отведено 60 дней. По словам Володина, решение провести еще один дополнительный Совет Думы, уже четвертый после окончания весенней сессии палаты, было принято для того, чтобы "не откладывать начало бюджетного процесса"."Регионам для формирования собственных бюджетов необходимо как можно скорее понять, на какие средства они могут рассчитывать", - пояснил спикер Госдумы.Всего Совет Думы рассмотрел в пятницу 36 законопроектов, 13 из них – это проект федерального бюджета и бюджетообразующие законопроекты, уточнил Володин. Совет Думы направил эти проекты в рассылку для подготовки замечаний и предложений в Совет Федерации, Центробанк, Общественную и Счетную палаты. Также между профильными комитетами палаты были распределены конкретные разделы бюджета и бюджетообразующие законопроекты, которые они будут рассматривать с участием ответственных министерств и ведомств.

https://ria.ru/20210930/gosduma-1752510067.html

https://ria.ru/20211001/byudzhet-1752543955.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вячеслав володин, госдума рф, россия