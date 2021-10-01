https://ria.ru/20211001/volna-1752629479.html

Инфекционист оценил продолжительность новой волны коронавируса

Инфекционист оценил продолжительность новой волны коронавируса - РИА Новости, 01.10.2021

Инфекционист оценил продолжительность новой волны коронавируса

Подъем заболеваемости коронавирусом в России продлится до середины–конца декабря, в целом волна, которая включает подъем, стабилизацию и снижение... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:32

2021-10-01T11:32

2021-10-01T11:32

распространение коронавируса

общество

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

евгений тимаков

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России продлится до середины–конца декабря, в целом волна, которая включает подъем, стабилизацию и снижение заболеваемости, займет 5-6 месяцев, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.В пятницу оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России за сутки наибольшее с 19 июля (24 522), всего в стране за время пандемии выявлено более 7,5 миллиона случаев коронавируса."Вероятнее всего, (подъем заболеваемости) будет до середины-конца декабря", - сказал Тимаков.Он отметил, что волна коронавируса, которая включает подъем, стабилизацию и снижение заболеваемости, займет 5-6 месяцев.

https://ria.ru/20210930/kovid-1752575523.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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