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Инфекционист оценил продолжительность новой волны коронавируса
Инфекционист оценил продолжительность новой волны коронавируса - РИА Новости, 01.10.2021
Инфекционист оценил продолжительность новой волны коронавируса
Подъем заболеваемости коронавирусом в России продлится до середины–конца декабря, в целом волна, которая включает подъем, стабилизацию и снижение... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:32
2021-10-01T11:32
2021-10-01T11:32
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евгений тимаков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России продлится до середины–конца декабря, в целом волна, которая включает подъем, стабилизацию и снижение заболеваемости, займет 5-6 месяцев, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.В пятницу оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России за сутки наибольшее с 19 июля (24 522), всего в стране за время пандемии выявлено более 7,5 миллиона случаев коронавируса."Вероятнее всего, (подъем заболеваемости) будет до середины-конца декабря", - сказал Тимаков.Он отметил, что волна коронавируса, которая включает подъем, стабилизацию и снижение заболеваемости, займет 5-6 месяцев.
https://ria.ru/20210930/kovid-1752575523.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
Инфекционист оценил продолжительность новой волны коронавируса
Инфекционист Тимаков: волна COVID-19 в России займет 5-6 месяцев, подъем будет до декабря