https://ria.ru/20211001/vasilev-1752667542.html
Путин освободил Васильева от должности советника президента
Путин освободил Васильева от должности советника президента - РИА Новости, 02.10.2021
Путин освободил Васильева от должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с избранием депутатом Госдумы, соответствующий указ... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-01T14:21
2021-10-01T14:21
2021-10-02T00:08
политика
госдума рф
владимир путин
владимир васильев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с избранием депутатом Госдумы, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Освободить Васильева Владимира Абдуалиевича от должности советника президента РФ в связи с его избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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политика, госдума рф, владимир путин, владимир васильев, россия
14:21 01.10.2021 (обновлено: 00:08 02.10.2021)
Путин освободил Васильева от должности советника президента
Путин освободил Васильева от должности советника президента из-за его избрания в Госдуму