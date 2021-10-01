https://ria.ru/20211001/vasilev-1752667542.html

Путин освободил Васильева от должности советника президента

Путин освободил Васильева от должности советника президента - РИА Новости, 02.10.2021

Путин освободил Васильева от должности советника президента

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с избранием депутатом Госдумы, соответствующий указ... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-01T14:21

2021-10-01T14:21

2021-10-02T00:08

политика

госдума рф

владимир путин

владимир васильев

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с избранием депутатом Госдумы, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Освободить Васильева Владимира Абдуалиевича от должности советника президента РФ в связи с его избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20210929/sipyagin-1752319923.html

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2021

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политика, госдума рф, владимир путин, владимир васильев, россия