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Биография Нины Усатовой
Биография Нины Усатовой - РИА Новости, 01.10.2021
Биография Нины Усатовой
Российская актриса театра и кино Нина Николаевна Усатова родилась 1 октября 1951 года на станции Малиновое озеро Михайловского района Алтайского края. В... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T07:32
2021-10-01T07:32
справки
россия
ника
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Российская актриса театра и кино Нина Николаевна Усатова родилась 1 октября 1951 года на станции Малиновое озеро Михайловского района Алтайского края. В семилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Курганскую область.В 1975 году она поступила на режиссерский факультет Театрального училища (ныне институт) имени Б. Щукина (курс Бориса Захавы и Марианны Тер-Захаровой), который окончила в 1979 году.Проходила практику в городе Котлас Архангельской области, где сыграла двенадцать ролей в местном театре.В 1979-1989 годах Усатова работала в ленинградском Молодежном театре на Фонтанке. Играла в спектаклях "Дульсинея Тобосская", "Беда", "Уходил старик от старухи". С 1989 года – актриса Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова. Нина Усатова играла роли в спектаклях "За чем пойдешь, то и найдешь" (Белотелова) и "Блажь!" (Серафима Сарытова) по Александру Островскому, "Кадриль" Владимира Гуркина (Макеевна), "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера (Жена Миллера), "Удалой молодец – гордость Запада" Джона Синга (Вдова Куин), "Семейный портрет с посторонним" Степана Лобозерова (Катерина).В текущем репертуаре театра актриса занята в постановках "Эрендира" по мотивам новеллы Габриэля Гарсиа Маркеса и "Слава" Виктора Гусева. В кино актриса дебютировала в 1981 году, первой ролью Усатовой стала портниха в телевизионном фильме Вадима Гаузнера "Куда исчез Фоменко?".Известность принесла Усатовой роль глухонемой в фильме "Холодное лето пятьдесят третьего…" (1987). Актриса снималась в кинофильмах "Фонтан" (1988), "Чича" (1991), "Прощальные гастроли" (1992), "Окно в Париж" (1993), "Мусульманин" (1995), "Роковые яйца" (1995), "Американка" (1997), "Кадриль" (1999), "Барак" (1999), "Особенности национальной политики" (2003), "Остров" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Банкрот" (2009), "Поп" (2009), "Легенда №17" (2012), "Тайна снежной королевы" (2015), "Экипаж" (2016), сериале "Березка" (2018) и др.Играла главные роли в сериалах Next (2001, 2002, 2003), "По ту сторону волков" (2002), "Бедная Настя" (2003, 2004), "Сделано в СССР" (2011), "Станица" (2013), "1943" (2013 и др.Среди киноработ актрисы последних лет – главные роли в сериалах "Невеста комдива" (2019), "Управдомша" (2019), "За счастьем" (2020), "Теорема Пифагора" (2020).Всего Усатова сыграла в кино свыше 100 ролей.Нина Усатова – народная артистка РФ (1994). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2000 год. Награждена российским орденом Дружбы (2018), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), медалью Пушкина (2004).Актриса отмечена премиями кинофестивалей "Созвездие" (1992), "Золотой овен" (1994), "Золотой Витязь" (1995), "Кинотавр" (1995), "Виват, кино России!" (1998). Она была удостоена кинематографических премий "Ника" (за 1995, 1999 годы) и "Золотой орел" (за 2009, 2013 годы). В 2021 году Усатова получила приз "За творческий вклад в Российский кинематограф" фестиваля "Виват кино России!".Нина Усатова замужем за актером Юрием Гурьевым. У актрисы есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, ника
07:32 01.10.2021
 

Биография Нины Усатовой

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНина Усатова
Нина Усатова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Российская актриса театра и кино Нина Николаевна Усатова родилась 1 октября 1951 года на станции Малиновое озеро Михайловского района Алтайского края. В семилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Курганскую область.
В 1975 году она поступила на режиссерский факультет Театрального училища (ныне институт) имени Б. Щукина (курс Бориса Захавы и Марианны Тер-Захаровой), который окончила в 1979 году.
Проходила практику в городе Котлас Архангельской области, где сыграла двенадцать ролей в местном театре.
В 1979-1989 годах Усатова работала в ленинградском Молодежном театре на Фонтанке. Играла в спектаклях "Дульсинея Тобосская", "Беда", "Уходил старик от старухи".
С 1989 года – актриса Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова. Нина Усатова играла роли в спектаклях "За чем пойдешь, то и найдешь" (Белотелова) и "Блажь!" (Серафима Сарытова) по Александру Островскому, "Кадриль" Владимира Гуркина (Макеевна), "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера (Жена Миллера), "Удалой молодец – гордость Запада" Джона Синга (Вдова Куин), "Семейный портрет с посторонним" Степана Лобозерова (Катерина).
В текущем репертуаре театра актриса занята в постановках "Эрендира" по мотивам новеллы Габриэля Гарсиа Маркеса и "Слава" Виктора Гусева.
В кино актриса дебютировала в 1981 году, первой ролью Усатовой стала портниха в телевизионном фильме Вадима Гаузнера "Куда исчез Фоменко?".
Известность принесла Усатовой роль глухонемой в фильме "Холодное лето пятьдесят третьего…" (1987).
Актриса снималась в кинофильмах "Фонтан" (1988), "Чича" (1991), "Прощальные гастроли" (1992), "Окно в Париж" (1993), "Мусульманин" (1995), "Роковые яйца" (1995), "Американка" (1997), "Кадриль" (1999), "Барак" (1999), "Особенности национальной политики" (2003), "Остров" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Банкрот" (2009), "Поп" (2009), "Легенда №17" (2012), "Тайна снежной королевы" (2015), "Экипаж" (2016), сериале "Березка" (2018) и др.
Играла главные роли в сериалах Next (2001, 2002, 2003), "По ту сторону волков" (2002), "Бедная Настя" (2003, 2004), "Сделано в СССР" (2011), "Станица" (2013), "1943" (2013 и др.
Среди киноработ актрисы последних лет – главные роли в сериалах "Невеста комдива" (2019), "Управдомша" (2019), "За счастьем" (2020), "Теорема Пифагора" (2020).
Всего Усатова сыграла в кино свыше 100 ролей.
Нина Усатова – народная артистка РФ (1994). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2000 год. Награждена российским орденом Дружбы (2018), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), медалью Пушкина (2004).
Актриса отмечена премиями кинофестивалей "Созвездие" (1992), "Золотой овен" (1994), "Золотой Витязь" (1995), "Кинотавр" (1995), "Виват, кино России!" (1998). Она была удостоена кинематографических премий "Ника" (за 1995, 1999 годы) и "Золотой орел" (за 2009, 2013 годы).
В 2021 году Усатова получила приз "За творческий вклад в Российский кинематограф" фестиваля "Виват кино России!".
Нина Усатова замужем за актером Юрием Гурьевым. У актрисы есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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