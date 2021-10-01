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В Австрии угрожали взорвать посольство Белоруссии
В Австрии угрожали взорвать посольство Белоруссии - РИА Новости, 01.10.2021
В Австрии угрожали взорвать посольство Белоруссии
Полиция Вены провела операцию в связи с "угрозой взрыва" в здании белорусского посольства, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:43
2021-10-01T17:58
в мире
вена
австрия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полиция Вены провела операцию в связи с "угрозой взрыва" в здании белорусского посольства, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на правоохранителей.“В связи с особой правовой ситуацией в отношении территорий посольств (экстерриториальной зоны), дальнейшие действия полиции согласовывались с сотрудниками посольства. Был проведен обыск местности, который дал отрицательный результат. Таким образом, меры (оцепление, эвакуация) вскоре после полудня”, - сообщил собеседник агентства.Жителей соседних зданий попросили временно покинуть свои дома. Не уточняется, от кого и как поступила информация об "угрозе взрыва". Обыскав здание, полиция Вены не обнаружила никакой угрозы. В настоящий момент все меры сняты. В полиции подчеркнули, что дальнейшим расследованием займется венское ведомство защиты конституции и борьбы с терроризмом (контрразведка - ред.).
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в мире, вена, австрия, белоруссия
17:43 01.10.2021 (обновлено: 17:58 01.10.2021)
 
В Австрии угрожали взорвать посольство Белоруссии

Полиция Вены провела операцию из-за угрозы взрыва в здании посольства Белоруссии

© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полиция Вены провела операцию в связи с "угрозой взрыва" в здании белорусского посольства, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на правоохранителей.
“В связи с особой правовой ситуацией в отношении территорий посольств (экстерриториальной зоны), дальнейшие действия полиции согласовывались с сотрудниками посольства. Был проведен обыск местности, который дал отрицательный результат. Таким образом, меры (оцепление, эвакуация) вскоре после полудня”, - сообщил собеседник агентства.
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Жителей соседних зданий попросили временно покинуть свои дома. Не уточняется, от кого и как поступила информация об "угрозе взрыва". Обыскав здание, полиция Вены не обнаружила никакой угрозы. В настоящий момент все меры сняты.
В полиции подчеркнули, что дальнейшим расследованием займется венское ведомство защиты конституции и борьбы с терроризмом (контрразведка - ред.).
 
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