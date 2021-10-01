https://ria.ru/20211001/ugroza-1752717037.html

В Австрии угрожали взорвать посольство Белоруссии

В Австрии угрожали взорвать посольство Белоруссии - РИА Новости, 01.10.2021

В Австрии угрожали взорвать посольство Белоруссии

Полиция Вены провела операцию в связи с "угрозой взрыва" в здании белорусского посольства, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T17:43

2021-10-01T17:43

2021-10-01T17:58

в мире

вена

австрия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773065_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_bce66acb255eb935a333a923db0a3948.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полиция Вены провела операцию в связи с "угрозой взрыва" в здании белорусского посольства, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на правоохранителей.“В связи с особой правовой ситуацией в отношении территорий посольств (экстерриториальной зоны), дальнейшие действия полиции согласовывались с сотрудниками посольства. Был проведен обыск местности, который дал отрицательный результат. Таким образом, меры (оцепление, эвакуация) вскоре после полудня”, - сообщил собеседник агентства.Жителей соседних зданий попросили временно покинуть свои дома. Не уточняется, от кого и как поступила информация об "угрозе взрыва". Обыскав здание, полиция Вены не обнаружила никакой угрозы. В настоящий момент все меры сняты. В полиции подчеркнули, что дальнейшим расследованием займется венское ведомство защиты конституции и борьбы с терроризмом (контрразведка - ред.).

https://ria.ru/20211001/kirgiziya-1752694110.html

вена

австрия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вена, австрия, белоруссия