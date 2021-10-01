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В Москве ввели обязательный тест на антиген к COVID-19 при симптомах ОРВИ
В Москве ввели обязательный тест на антиген к COVID-19 при симптомах ОРВИ - РИА Новости, 01.10.2021
В Москве ввели обязательный тест на антиген к COVID-19 при симптомах ОРВИ
Новый алгоритм работы с пациентами с подозрением на COVID-19 начал действовать в Москве: теперь всем людям с симптомами ОРВИ обязательно будут проводить... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T01:43
2021-10-01T01:43
2021-10-01T01:44
распространение коронавируса
общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новый алгоритм работы с пациентами с подозрением на COVID-19 начал действовать в Москве: теперь всем людям с симптомами ОРВИ обязательно будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Новый алгоритм ввели в условиях подъема заболеваемости ковидом. Власти отмечают, что обязательное экспресс-тестирование позволит оперативно поставить диагноз, а значит в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19.По данным властей, у экспресс-тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. Они позволяют за 10-20 минут с высокой долей вероятности диагностировать ковид. Если у человека с симптомами ОРВИ экспресс-тест на антиген к коронавирусу окажется положительным, то протестируют и тех, кто живет вместе с ним.Вместе с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тесты.
https://ria.ru/20210930/kovid-1752575523.html
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общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
01:43 01.10.2021 (обновлено: 01:44 01.10.2021)
В Москве ввели обязательный тест на антиген к COVID-19 при симптомах ОРВИ
В Москве для пациентов с симптомами ОРВИ стал обязательным тест на антиген к коронавирусу