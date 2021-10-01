https://ria.ru/20211001/test-1752594247.html

В Москве ввели обязательный тест на антиген к COVID-19 при симптомах ОРВИ

В Москве ввели обязательный тест на антиген к COVID-19 при симптомах ОРВИ - РИА Новости, 01.10.2021

В Москве ввели обязательный тест на антиген к COVID-19 при симптомах ОРВИ

Новый алгоритм работы с пациентами с подозрением на COVID-19 начал действовать в Москве: теперь всем людям с симптомами ОРВИ обязательно будут проводить... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T01:43

2021-10-01T01:43

2021-10-01T01:44

распространение коронавируса

общество

москва

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новый алгоритм работы с пациентами с подозрением на COVID-19 начал действовать в Москве: теперь всем людям с симптомами ОРВИ обязательно будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Новый алгоритм ввели в условиях подъема заболеваемости ковидом. Власти отмечают, что обязательное экспресс-тестирование позволит оперативно поставить диагноз, а значит в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19.По данным властей, у экспресс-тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. Они позволяют за 10-20 минут с высокой долей вероятности диагностировать ковид. Если у человека с симптомами ОРВИ экспресс-тест на антиген к коронавирусу окажется положительным, то протестируют и тех, кто живет вместе с ним.Вместе с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тесты.

https://ria.ru/20210930/kovid-1752575523.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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