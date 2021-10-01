https://ria.ru/20211001/terakt-1752615315.html

Видео задержания террориста в Карачаево-Черкессии

Опубликовано видео задержания террориста в Карачаево-Черкессии - РИА Новости, 01.10.2021

Видео задержания террориста в Карачаево-Черкессии

ФСБ опубликовала видео спецоперации по задержанию жителя Карачаево-Черкессии, планировавшего теракт. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:24

2021-10-01T10:24

2021-10-01T10:27

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео спецоперации по задержанию жителя Карачаево-Черкессии, планировавшего теракт.Молодой человек 2001 года рождения признался, что планировал атаки на сотрудников правоохранительных органов. У него изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства.Ранее в ФСБ сообщили, что теракт готовился по указанию боевиков террористической организации ИГ*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210930/prigovor-1752456052.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видео со спецоперации по предотвращению теракта в Карачаево-Черкессии Видео со спецоперации по предотвращению теракта в Карачаево-Черкессии 2021-10-01T10:24 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), карачаево-черкесская республика (кчр)