https://ria.ru/20211001/terakt-1752615315.html
Видео задержания террориста в Карачаево-Черкессии
Опубликовано видео задержания террориста в Карачаево-Черкессии - РИА Новости, 01.10.2021
Видео задержания террориста в Карачаево-Черкессии
ФСБ опубликовала видео спецоперации по задержанию жителя Карачаево-Черкессии, планировавшего теракт. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:24
2021-10-01T10:24
2021-10-01T10:27
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео спецоперации по задержанию жителя Карачаево-Черкессии, планировавшего теракт.Молодой человек 2001 года рождения признался, что планировал атаки на сотрудников правоохранительных органов. У него изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства.Ранее в ФСБ сообщили, что теракт готовился по указанию боевиков террористической организации ИГ*.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Видео со спецоперации по предотвращению теракта в Карачаево-Черкессии
Видео со спецоперации по предотвращению теракта в Карачаево-Черкессии
2021-10-01T10:24
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РИА Новости
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), карачаево-черкесская республика (кчр)
10:24 01.10.2021 (обновлено: 10:27 01.10.2021)
Опубликовано видео задержания террориста в Карачаево-Черкессии
ФСБ опубликовала видео задержания жителя Карачаево-Черкессии, готовившего теракт