https://ria.ru/20211001/tela-1752609399.html

В Ленинградской области нашли тела двух человек, сообщил источник

В Ленинградской области нашли тела двух человек, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2021

В Ленинградской области нашли тела двух человек, сообщил источник

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в доме в деревне Реполка в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T09:35

2021-10-01T09:35

2021-10-01T09:35

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в доме в деревне Реполка в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Тела супругов, мужчины 47 лет и 50-летней женщины, с огнестрельными ранениями были обнаружены в доме в деревне Реполка. Информация поступила днем 30 сентября", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело об убийстве, обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20210923/podmoskove-1751448399.html

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинградская область