https://ria.ru/20211001/tela-1752609399.html
В Ленинградской области нашли тела двух человек, сообщил источник
В Ленинградской области нашли тела двух человек, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2021
В Ленинградской области нашли тела двух человек, сообщил источник
Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в доме в деревне Реполка в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:35
2021-10-01T09:35
2021-10-01T09:35
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в доме в деревне Реполка в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Тела супругов, мужчины 47 лет и 50-летней женщины, с огнестрельными ранениями были обнаружены в доме в деревне Реполка. Информация поступила днем 30 сентября", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело об убийстве, обстоятельства уточняются.
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происшествия, ленинградская область
В Ленинградской области нашли тела двух человек, сообщил источник
Источник: тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в Ленинградской области