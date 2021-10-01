Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211001/tailand-1752623090.html
Таиланд смягчает ограничения для иностранных туристов
Таиланд смягчает ограничения для иностранных туристов - РИА Новости, 01.10.2021
Таиланд смягчает ограничения для иностранных туристов
Таиланд смягчил правила отдыха для зарубежных путешественников, въезжающих в страну. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:29
2021-10-01T11:29
туризм
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/56/1559095660_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_e636778f419a7a824f7d5b473115b502.jpg
БАНГКОК, 1 окт — РИА Новости. Таиланд смягчил правила отдыха для зарубежных путешественников, въезжающих в страну.Гости, имеющие на руках сертификат о полной вакцинации от COVID-19 или справку, свидетельствующую о завершенной иммунизации, будут проходить обязательный карантин в течение семи дней вместо 14. За это время им придется сдать два ПЦР-теста, а не три, как было ранее.Непривитые туристы теперь будут проходить десятидневный карантин вместо двухнедельного. Правда, новация не распространяется на въезжающих через сухопутные границы — для них срок изоляции остается прежним из-за нестабильной эпидемиологической ситуацией в соседних странах.Других изменений не произошло: всем прибывающим иностранцам необходимо получать в посольстве Таиланда в своем государстве "Сертификат разрешения на въезд", приобретать страховку с покрытием более 100 тысяч долларов и "ковидным расширением", а также платить за карантин и ПЦР-тесты из своего кармана. Турагентства Таиланда ставят перед правительством вопрос о снижении стоимости ПЦР-тестов, за каждый из которых приезжим приходится платить от 60 до 130 долларов, однако этот вопрос пока кабинетом министров не обсуждался.
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html
https://ria.ru/20190927/1559095380.html
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/56/1559095660_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_a4b4e125c9e2763380de18f320f21839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таиланд, бангкок, пхукет (остров), новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
11:29 01.10.2021
 
Таиланд смягчает ограничения для иностранных туристов

С 1 октября власти сократили карантин для зарубежных гостей с 14 до десяти дней

© Фото : Александр АндреевСлоны
Слоны - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 1 окт — РИА Новости. Таиланд смягчил правила отдыха для зарубежных путешественников, въезжающих в страну.
Гости, имеющие на руках сертификат о полной вакцинации от COVID-19 или справку, свидетельствующую о завершенной иммунизации, будут проходить обязательный карантин в течение семи дней вместо 14. За это время им придется сдать два ПЦР-теста, а не три, как было ранее.
Непривитые туристы теперь будут проходить десятидневный карантин вместо двухнедельного. Правда, новация не распространяется на въезжающих через сухопутные границы — для них срок изоляции остается прежним из-за нестабильной эпидемиологической ситуацией в соседних странах.
Других изменений не произошло: всем прибывающим иностранцам необходимо получать в посольстве Таиланда в своем государстве "Сертификат разрешения на въезд", приобретать страховку с покрытием более 100 тысяч долларов и "ковидным расширением", а также платить за карантин и ПЦР-тесты из своего кармана.
Центр вакцинации вакциной Pfizer/BioNTech в Мехико - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
08:00Туризм
За уколом за границу: как и зачем вакцинироваться в другой стране
Турагентства Таиланда ставят перед правительством вопрос о снижении стоимости ПЦР-тестов, за каждый из которых приезжим приходится платить от 60 до 130 долларов, однако этот вопрос пока кабинетом министров не обсуждался.
Шоу змей - РИА Новости, 1920, 27.09.2019
27 сентября 2019, 08:00Туризм
Храм в пещере, "поющий" пляж и поцелуй кобры. Секреты отдыха в Таиланде
 
ТуризмТаиландБангкокПхукет (остров)Новости - ТуризмТуризмКоронавирус COVID-19куда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:32В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"
13:31Российского банкира задержали в Черногории
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12Материалы против блогера за провокационные фото у храма передали в СК
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
Лента новостейМолния