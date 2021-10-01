https://ria.ru/20211001/tailand-1752623090.html

Таиланд смягчает ограничения для иностранных туристов

Таиланд смягчает ограничения для иностранных туристов - РИА Новости, 01.10.2021

Таиланд смягчает ограничения для иностранных туристов

Таиланд смягчил правила отдыха для зарубежных путешественников, въезжающих в страну. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:29

2021-10-01T11:29

2021-10-01T11:29

туризм

таиланд

бангкок

пхукет (остров)

новости - туризм

туризм

коронавирус covid-19

куда поехать

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БАНГКОК, 1 окт — РИА Новости. Таиланд смягчил правила отдыха для зарубежных путешественников, въезжающих в страну.Гости, имеющие на руках сертификат о полной вакцинации от COVID-19 или справку, свидетельствующую о завершенной иммунизации, будут проходить обязательный карантин в течение семи дней вместо 14. За это время им придется сдать два ПЦР-теста, а не три, как было ранее.Непривитые туристы теперь будут проходить десятидневный карантин вместо двухнедельного. Правда, новация не распространяется на въезжающих через сухопутные границы — для них срок изоляции остается прежним из-за нестабильной эпидемиологической ситуацией в соседних странах.Других изменений не произошло: всем прибывающим иностранцам необходимо получать в посольстве Таиланда в своем государстве "Сертификат разрешения на въезд", приобретать страховку с покрытием более 100 тысяч долларов и "ковидным расширением", а также платить за карантин и ПЦР-тесты из своего кармана. Турагентства Таиланда ставят перед правительством вопрос о снижении стоимости ПЦР-тестов, за каждый из которых приезжим приходится платить от 60 до 130 долларов, однако этот вопрос пока кабинетом министров не обсуждался.

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

https://ria.ru/20190927/1559095380.html

таиланд

бангкок

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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