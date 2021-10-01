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Пермский край будет судиться с актером из "Реальных пацанов"
Пермский край будет судиться с актером из "Реальных пацанов" - РИА Новости, 01.10.2021
Пермский край будет судиться с актером из "Реальных пацанов"
Арбитражный суд Пермского края 9 ноября рассмотрит иск краевого минимущества к актеру сериала "Реальные пацаны", депутату Осинской гордумы (Пермский край) и... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T23:18
2021-10-01T23:18
общество
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Пермского края 9 ноября рассмотрит иск краевого минимущества к актеру сериала "Реальные пацаны", депутату Осинской гордумы (Пермский край) и бизнесмену Армену Бежаняну, ведомство требует взыскать с него около полумиллиона рублей неосновательного обогащения при пользовании земельным участком, находящимся в краевой собственности, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.По данным электронной картотеки суда, региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью требует с Бежаняна 419,5 тысячи рублей неосновательного обогащения. Основное заседание назначено на 9 ноября.Как пояснили РИА Новости в минимущества региона, Бежанян является собственником нежилого здания в пермской Осе. При этом земельный участок, на котором расположено здание предпринимателя, находится в краевой собственности. В ведомстве считают, что бизнесмен своевременно не оформил надлежащим образом права на землю и пользовался краевым имуществом безосновательно."Земельное законодательство Российской Федерации устанавливает принцип платности использования земель. Министерство обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Бежаняну Армену Вруйровичу о взыскании стоимости неосновательного обогащения, а также процентов", — рассказали в ведомстве.Собеседник агентства уточнил, что судебное заседание по рассмотрению спора с актёром сериала неоднократно откладывалось из-за необходимости предоставления в суд дополнительных доказательств."Очередной раз заседание было отложено 30 сентября на основании ходатайства Министерства об истребовании материалов проверки государственного земельного надзора из межмуниципального отдела по Бардымскому, Еловскому, Осинскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю", — добавил он.РИА Новости пока не располагает комментарием Армена Бежаняна по поводу данной ситуации.Армен Бежанян известен по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны". В сентябре 2019 года Бежанян победил на выборах по одномандатному округу № 6 и стал депутатом Осинской гордумы в Пермском крае. Он также участвовал весной 2021 года в праймериз "Единой России".
https://ria.ru/20200910/keschyan-1577052529.html
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общество, пермский край, россия
23:18 01.10.2021
 
Пермский край будет судиться с актером из "Реальных пацанов"

Актер "Реальных пацанов" Бежанян стал ответчиком в суде из-за спора с Пермским краем

© Гуд Стори Медиа (2010)Кадр из сериала "Реальные пацаны"
Кадр из сериала Реальные пацаны
© Гуд Стори Медиа (2010)
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Пермского края 9 ноября рассмотрит иск краевого минимущества к актеру сериала "Реальные пацаны", депутату Осинской гордумы (Пермский край) и бизнесмену Армену Бежаняну, ведомство требует взыскать с него около полумиллиона рублей неосновательного обогащения при пользовании земельным участком, находящимся в краевой собственности, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
По данным электронной картотеки суда, региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью требует с Бежаняна 419,5 тысячи рублей неосновательного обогащения. Основное заседание назначено на 9 ноября.
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Как пояснили РИА Новости в минимущества региона, Бежанян является собственником нежилого здания в пермской Осе. При этом земельный участок, на котором расположено здание предпринимателя, находится в краевой собственности. В ведомстве считают, что бизнесмен своевременно не оформил надлежащим образом права на землю и пользовался краевым имуществом безосновательно.
"Земельное законодательство Российской Федерации устанавливает принцип платности использования земель. Министерство обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Бежаняну Армену Вруйровичу о взыскании стоимости неосновательного обогащения, а также процентов", — рассказали в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что судебное заседание по рассмотрению спора с актёром сериала неоднократно откладывалось из-за необходимости предоставления в суд дополнительных доказательств.
"Очередной раз заседание было отложено 30 сентября на основании ходатайства Министерства об истребовании материалов проверки государственного земельного надзора из межмуниципального отдела по Бардымскому, Еловскому, Осинскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю", — добавил он.
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РИА Новости пока не располагает комментарием Армена Бежаняна по поводу данной ситуации.
Армен Бежанян известен по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны". В сентябре 2019 года Бежанян победил на выборах по одномандатному округу № 6 и стал депутатом Осинской гордумы в Пермском крае. Он также участвовал весной 2021 года в праймериз "Единой России".
 
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