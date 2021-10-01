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В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида - РИА Новости, 01.10.2021
В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
Житель Хорольского района Приморья, обвиняемый в избиении до смерти палкой своей матери-инвалида, предстанет перед судом, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:19
2021-10-01T13:19
происшествия
приморский край
хорольский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Житель Хорольского района Приморья, обвиняемый в избиении до смерти палкой своей матери-инвалида, предстанет перед судом, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, 23 декабря прошлого года 30-летний мужчина, находясь у себя дома, избил палкой свою 56-летнюю мать-инвалида, зная, что она находится в беспомощном состоянии и не может оказать сопротивление. Нанеся множественные удары палкой по голове и телу потерпевшей, обвиняемый отправился спать. Утром он обнаружил, что мать умерла. Эксперт установил, что потерпевшая скончалась от полученных травм. Мужчина не смог объяснить причину своей агрессии. По информации СУСК, он избивал свою мать и раньше."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210607/izbienie-1735953288.html
https://ria.ru/20210416/izbienie-1728607183.html
приморский край
хорольский район
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происшествия, приморский край, хорольский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:19 01.10.2021
 
В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида

Житель Приморья, забивший палкой до смерти мать-инвалида, предстанет перед судом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Житель Хорольского района Приморья, обвиняемый в избиении до смерти палкой своей матери-инвалида, предстанет перед судом, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 23 декабря прошлого года 30-летний мужчина, находясь у себя дома, избил палкой свою 56-летнюю мать-инвалида, зная, что она находится в беспомощном состоянии и не может оказать сопротивление. Нанеся множественные удары палкой по голове и телу потерпевшей, обвиняемый отправился спать. Утром он обнаружил, что мать умерла. Эксперт установил, что потерпевшая скончалась от полученных травм. Мужчина не смог объяснить причину своей агрессии. По информации СУСК, он избивал свою мать и раньше.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияПриморский крайХорольский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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