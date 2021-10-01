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Глава Госархива Украины сообщил о стрельбе в его водителя
Глава Госархива Украины сообщил о стрельбе в его водителя - РИА Новости, 01.10.2021
Глава Госархива Украины сообщил о стрельбе в его водителя
Глава государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов заявил, что в водителя его служебной машины стреляли в Киеве, он был ранен, но его жизни ничто не... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:00
2021-10-01T16:00
в мире
украина
киев
покушение на советника президента украины шефира
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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Глава государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов заявил, что в водителя его служебной машины стреляли в Киеве, он был ранен, но его жизни ничто не угрожает.Чуть более недели назад под Киевом обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, в результате чего также был ранен водитель."Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", - написал Хромов на своей странице в Facebook в пятницу.По его словам, правоохранители задержали возможного стрелка, другие обстоятельства устанавливаются.Позже пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители задержали в Соломенском районе местного жителя, который из пневматической винтовки ранил прохожего. "Мужчина якобы решил пострелять из окна балкона по птичкам, но попал в шею прохожего. Пострадавшего госпитализировали медики в удовлетворительном состоянии… Полицейские задержали злоумышленника, 1989 года рождения, по месту жительства. Также из квартиры они изъяли винтовку и боеприпасы, которые направили на соответствующую экспертизу", - говорится в сообщении.Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", задержанному грозит до семи лет тюрьмы.Автомобиль Шефира обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.
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в мире, украина, киев, покушение на советника президента украины шефира
16:00 01.10.2021
 
Глава Госархива Украины сообщил о стрельбе в его водителя

Глава Госархива Украины Хромов сообщил о стрельбе в водителя его служебного автомобиля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Глава государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов заявил, что в водителя его служебной машины стреляли в Киеве, он был ранен, но его жизни ничто не угрожает.
Чуть более недели назад под Киевом обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, в результате чего также был ранен водитель.
"Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", - написал Хромов на своей странице в Facebook в пятницу.
По его словам, правоохранители задержали возможного стрелка, другие обстоятельства устанавливаются.
"Я не знаю мотивов человека, который стрелял. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий", - добавил он.
Позже пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители задержали в Соломенском районе местного жителя, который из пневматической винтовки ранил прохожего. "Мужчина якобы решил пострелять из окна балкона по птичкам, но попал в шею прохожего. Пострадавшего госпитализировали медики в удовлетворительном состоянии… Полицейские задержали злоумышленника, 1989 года рождения, по месту жительства. Также из квартиры они изъяли винтовку и боеприпасы, которые направили на соответствующую экспертизу", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", задержанному грозит до семи лет тюрьмы.
Автомобиль Шефира обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.
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