18:35 01.10.2021 (обновлено: 18:49 01.10.2021)
В США заявили о необходимости вести диалог с Россией
Замгоссекретаря США Шерман подчеркнула необходимость совместной работы и диалога с Россией
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
"Соединенные Штаты и Россия признают, что ответственностью двух великих держав является способность собраться и вместе решать проблемы там, где мы можем", - сказала Шерман журналистам в ходе телефонного брифинга по итогам второго раунда переговоров по стратегической стабильности. Она отметила, что диалог между представителями двух стран носил "субстантивный" характер.
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По ее словам, "стратегический диалог показал, что США, даже несмотря на серьезные разногласия, привержены диалогу с другими странами, такими как Россия".
В четверг в Женеве прошел второй раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности. Переговоры идут в закрытом режиме. Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - Шерман и заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
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Как сообщила по итогам переговоров российская сторона, участники переговоров достигли прогресса по некоторым вопросам. По замглавы МИД РФ Рябкова, у России появилось четкое понимание того, какие задачи в ходе продолжения диалога хотели бы решить США.
Первый раунд переговоров состоялся в конце июля.