https://ria.ru/20211001/ssha-1752728495.html

В США заявили о необходимости вести диалог с Россией

В США заявили о необходимости вести диалог с Россией - РИА Новости, 01.10.2021

В США заявили о необходимости вести диалог с Россией

​​Вашингтон и Москва согласны с необходимостью совместно работать и решать проблемы "там, где это возможно", заявила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман на... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T18:35

2021-10-01T18:35

2021-10-01T18:49

в мире

сша

россия

вашингтон (город)

москва

венди шерман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178294_0:172:3335:2048_1920x0_80_0_0_ada0948c1b8da986b8267f42def8a136.jpg

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. ​​Вашингтон и Москва согласны с необходимостью совместно работать и решать проблемы "там, где это возможно", заявила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман на брифинге."Соединенные Штаты и Россия признают, что ответственностью двух великих держав является способность собраться и вместе решать проблемы там, где мы можем", - сказала Шерман журналистам в ходе телефонного брифинга по итогам второго раунда переговоров по стратегической стабильности. Она отметила, что диалог между представителями двух стран носил "субстантивный" характер.По ее словам, "стратегический диалог показал, что США, даже несмотря на серьезные разногласия, привержены диалогу с другими странами, такими как Россия".В четверг в Женеве прошел второй раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности. Переговоры идут в закрытом режиме. Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - Шерман и заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.Как сообщила по итогам переговоров российская сторона, участники переговоров достигли прогресса по некоторым вопросам. По замглавы МИД РФ Рябкова, у России появилось четкое понимание того, какие задачи в ходе продолжения диалога хотели бы решить США.Первый раунд переговоров состоялся в конце июля.

https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html

https://ria.ru/20210929/bayden-1752263664.html

сша

россия

вашингтон (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, россия, вашингтон (город), москва, венди шерман