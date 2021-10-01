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В США заявили о необходимости вести диалог с Россией
В США заявили о необходимости вести диалог с Россией - РИА Новости, 01.10.2021
В США заявили о необходимости вести диалог с Россией
​​Вашингтон и Москва согласны с необходимостью совместно работать и решать проблемы "там, где это возможно", заявила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман на... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:35
2021-10-01T18:49
в мире
сша
россия
вашингтон (город)
москва
венди шерман
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. ​​Вашингтон и Москва согласны с необходимостью совместно работать и решать проблемы "там, где это возможно", заявила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман на брифинге."Соединенные Штаты и Россия признают, что ответственностью двух великих держав является способность собраться и вместе решать проблемы там, где мы можем", - сказала Шерман журналистам в ходе телефонного брифинга по итогам второго раунда переговоров по стратегической стабильности. Она отметила, что диалог между представителями двух стран носил "субстантивный" характер.По ее словам, "стратегический диалог показал, что США, даже несмотря на серьезные разногласия, привержены диалогу с другими странами, такими как Россия".В четверг в Женеве прошел второй раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности. Переговоры идут в закрытом режиме. Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - Шерман и заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.Как сообщила по итогам переговоров российская сторона, участники переговоров достигли прогресса по некоторым вопросам. По замглавы МИД РФ Рябкова, у России появилось четкое понимание того, какие задачи в ходе продолжения диалога хотели бы решить США.Первый раунд переговоров состоялся в конце июля.
https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html
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сша
россия
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в мире, сша, россия, вашингтон (город), москва, венди шерман
18:35 01.10.2021 (обновлено: 18:49 01.10.2021)
 
В США заявили о необходимости вести диалог с Россией

Замгоссекретаря США Шерман подчеркнула необходимость совместной работы и диалога с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. ​​Вашингтон и Москва согласны с необходимостью совместно работать и решать проблемы "там, где это возможно", заявила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман на брифинге.
"Соединенные Штаты и Россия признают, что ответственностью двух великих держав является способность собраться и вместе решать проблемы там, где мы можем", - сказала Шерман журналистам в ходе телефонного брифинга по итогам второго раунда переговоров по стратегической стабильности. Она отметила, что диалог между представителями двух стран носил "субстантивный" характер.
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По ее словам, "стратегический диалог показал, что США, даже несмотря на серьезные разногласия, привержены диалогу с другими странами, такими как Россия".
В четверг в Женеве прошел второй раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности. Переговоры идут в закрытом режиме. Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - Шерман и заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
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Как сообщила по итогам переговоров российская сторона, участники переговоров достигли прогресса по некоторым вопросам. По замглавы МИД РФ Рябкова, у России появилось четкое понимание того, какие задачи в ходе продолжения диалога хотели бы решить США.
Первый раунд переговоров состоялся в конце июля.
 
В миреСШАРоссияВашингтон (город)МоскваВенди Шерман
 
 
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